Prístavný most v Bratislave čakajú počas nadchádzajúceho víkendu dopravné obmedzenia. Dôvodom je výmena poškodeného mostného záveru, ktorú bude realizovať Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Informuje o tom na svojej webovej stránke.

NDS v súvislosti s prácami čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D1 na Prístavnom moste v smere do Petržalky v 4,2 kilometri. Obmedzenie bude platiť od soboty (9. 4.) od 7.00 h do nedele (10. 4.) do 18.00 h.

"Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku, pričom obmedzenie na diaľnici D1 bude realizované v nevyhnutnom rozsahu pred a za predmetným mostným záverom," priblížila NDS s tým, že modernizácia je nevyhnutná pre plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.