Vojaci by mohli mať prísnejšie podmienky prijatia do štátnej služby: Čo navrhuje rezort obrany?

Podmienky prijatia profesionálnych vojakov do štátnej služby by sa mohli sprísniť.

Za spoľahlivého by sa nemal považovať občan, ktorý bez povolenia slúžil v ozbrojených silách iného štátu alebo aktívne bojoval na území iného štátu v organizovanej ozbrojenej skupine, prípadne ju podporoval.

Vylúčení by mali byť tiež bývalí členovia alebo sympatizanti skupín, hnutí a ideológií smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. Ministerstvo obrany (MO) SR to navrhuje v novele zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Vstup do armády by sa mal úpravou zákona zamedziť záujemcovi, ktorý sa stotožňuje s vymedzenými formami nenávistného prejavu alebo so skupinami, hnutiami a ideológiami, ktoré popierajú alebo v minulosti popierali princípy spočívajúce v základných právach a slobodách.

"Z hľadiska povahy úloh profesionálneho vojaka je nevyhnutné predchádzať hrozbe radikalizácie a šírenia extrémizmu medzi profesionálnymi vojakmi, ako aj výkonu služby profesionálnym vojakom, ktorý nedáva záruku nediskriminačného plnenia služobných povinností," zdôvodnil rezort.

Podmienku spoľahlivosti by po novom nemal splniť ani občan, "ktorý sa na území iného štátu aktívne podieľal na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny alebo túto činnosť podnecoval, finančne alebo inými prostriedkami a službami podporoval, a pritom nejde o vykonávanie vojenskej služby v ozbrojených silách iného štátu, na ktoré je potrebné povolenie prezidenta Slovenskej republiky ".

Ako priblížil rezort, organizovanou ozbrojenou skupinou sa rozumie skupina organizovaná podobne ako vojenská jednotka, ktorá však súčasne nie je začlenená do regulárnych ozbrojených síl príslušného štátu alebo do iného ozbrojeného zboru legitimizovaného v štáte pôsobenia príslušným ústavným alebo zákonným spôsobom.