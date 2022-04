Aké bude počasie počas Veľkej noci? Wau! Tak táto predpoveď vás pohladí na duši

Veľká noc je už za rohom a mnohí sa pýtajú, aké budú tohtoročné sviatky. Dočkáme sa slniečka a vyšších teplôt? Toto vás poteší.

Podľa prvých informácií meteorológov sa máme na čo tešiť. Počasie počas veľkonočných sviatkov nám v minulých rokoch veľmi neprialo, avšak tento rok to bude zrejme úplne inak. Meteo Slovensko informuje na sociálnej sieti Facebook o slnečnej a letnej Veľkej noci.

Aj keď nám v týchto dňoch vykukli slnečné lúče, počas víkendu sa musíme pripraviť na ďalšie ochladenie. Začiatkom budúceho týždňa sa však pomaly začne otepľovať. "Kým na začiatku budúceho týždňa budeme mať teploty ledva nad +15 °C, už takmer pri jeho konci aj nad +25 °C," informuje Meteo Slovensko.

"Prvé dvadsiatky padnú už budúci utorok. V stredu by malo byť ešte teplejšie, no to zďaleka nebude všetko. Zelený štvrtok pred Veľkou nocou prinesie zrejme teploty blízke 25 °C, pričom Veľký piatok by už letnú hranicu mal pokoriť a vyskytnúť by sa mali teploty predbežne okolo 25 až 27 °C. To všetko za zväčša slnečného počasia," píše Meteo Slovensko, avšak dodáva, že tieto informácie však ešte potrebujú korekciu pre správnosť budúcich predpovedí.