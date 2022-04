Kotleba trávil čas vonku deň po rozsudku o neonacizme: Marian, a na súd si prísť nemohol?!

Bola to len výhovorka?

Šéf extrémistickej ĽSNS Marian Kotleba (44) v utorok neprišiel na Najvyšší súd SR, ktorý rozhodol o tom, že za sympatie k neonacizmu dostane šesť- mesačnú podmienku. To, že sa pojednávania nemohol zúčastniť, odôvodnil chorým synom, o ktorého sa musel starať. Nový Čas ho už na druhý deň ráno zastihol odchádzať z banskobystrického bytu, pričom sa, zdá sa, hodiny nevrátil domov.

Kotleba za šeky s neonacistickou symbolikou, ktoré odovzdával na výročie Slovenského štátu, dostal šesť mesiacov podmienku s 1,5-ročným odkladom. Vyhol sa tak síce base, ale prišiel o teplé poslanecké miestečko. Kotleba sa utorkového pojednávania nezúčastnil a doručil súdu deň vopred ospravedlnenie, že opatruje chorého syna. „Nakoľko matka sa dlhodobo nachádza v zahraničí a dieťa je na mňa naviazané, keď je choré, neviem starostlivosť oň zabezpečiť inak ako osobne,“ zdôvodňoval Kotleba.

Jeho obhajca Tomáš Rosina tvrdil, že potvrdenie lekára nemožno spochybňovať a žiadal ďalšie odročenie. Súd k ich námietkam zhovievavý nebol. „Z dokladov, ktoré máme k dispozícii, nie je zrejmé, o aké ochorenie ide. Treba tiež povedať, že toto verejné zasadnutie inicioval práve obžalovaný svojím odvolaním a je na ňom, aby si zabezpečil všetky záležitosti tak, aby sa mohol zúčastniť,“ zhrnul rozhodnutie senátu Pavol Farkaš a uviedol, že budú konať aj v Kotlebovej neprítomnosti. Šéf ĽSNS označil takýto postup za protizákonný a zverejnil fotografiu so svojím synom Ľudovítom.

Už bol mimo bytu

Reálne mu však hrozilo to, že ak by Najvyšší súd potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu, tak by mohol rovno zo súdu putovať za mreže. Sám šéf slovenských extrémistov tak počas súdu trávil čas v banskobystrickom byte a nevyšiel z neho ani po tom, čo ho v utorok popoludní žiadali o reakciu slovenskí novinári. Marian Kotleba je vinný zo sympatií k neonacizmu: Čo všetko sa pre vodcu fašistov mení?

S Novým Časom sa spojil až telefonicky. „Boli sme si vedomí obrovských politických tlakov na to, aby si súd splnil úlohu, ktorú jednoznačne musel dostať od vlády, a to zbaviť ma poslaneckého mandátu,“ reagoval Kotleba na rozhodnutie. Ešte aj v utorok večer pripomínal, že má chorého syna. „Prioritná otázka je, že sa musím postarať o malého, lebo je stále chorý,“ hovoril.

Nový Čas však Kotlebu zachytil už ráno o deň neskôr, ako sám s telefónom pri uchu, viditeľne nervózny opúšťal byt, v ktorom mal nevyhnutne tráviť čas s chorým synom. Po niekoľkých minútach, ktoré strávil pred bytovkou, zrazu odišiel preč. Ani počas nasledujúcich troch hodín sa späť vchodom, ktorým vychádzal von, nevrátil. Zostáva otázne, či už na druhý deň teda mohol tráviť čas aj bez syna, alebo ho k tomu donútili záhadné okolnosti...

Bude sa môcť vrátiť do parlamentu?

Čo bude teraz robiť bez parlamentu? „Tých možností je dosť veľa. Sadnem si k tomu s priateľmi niekedy v blízkej dobe. Budem rozmýšľať, ako využiť svoj potenciál v prospech Slovenska,“ povedal. Ovplyvniť to môže možné zrušenie ĽSNS, čo má v rukách Generálna prokuratúra SR.

Druhá dôležitá vec je, že Kotlebovi uplynie trest po 1,5 roku, čo je súdom nariadená skúšobná doba, a následne môže požiadať o zahladenie. To je podmienka na to, aby mohol kandidovať. Voľby by mali byť vo februári 2024 a trest Kotlebovi uplynie v októbri 2023. Následne však súd musí povedať, že sa v skúšobnej dobe osvedčil, a to môže trvať nejaký čas a nemusí stihnúť podanie kandidátky.