Statočná Zuzana sa stará o ťažko chorú Sašku, ktorá váži len 24 kg: Prečo strpčujú život žene a postihnutej dcére?

Statočne zápasia s neľahkým osudom, teraz im život skomplikovala byrokracia!

O Sašku (35) z Nitry sa statočne stará jej mamina Zuzana (59). Krehká dievčina váži 24 kg, pohybuje sa len na vozíku a je plne odkázaná na pomoc svojej mamičky. Akoby starostí nemali dosť, Zuzana zápasí s onkologickým ochorením. Kvôli receptu teraz podľa vlastných slov musia každý mesiac chodiť na druhý koniec mesta. Pri ich zdravotnom stave to pre ne predstavuje veľký problém.

Statočná Zuzka (59) sa sama stará o dcéru Sašku (35). Tá trpí hereditárnou senzomotorickou neuropatiou 3. stupňa. Krehké žieňa s dobrým srdiečkom váži len 24 kilogramov. Jeho obetavá maminka sa oň s láskou stará, aj keď sama trpí onkologickým ochorením - rakovinou krčka maternice. Saška má okrem iného aj gastroenterologické problémy.

„Doteraz to bolo tak, že plienky a bezlepkovú múku nám predpisovala obvodná lekárka. Teraz to môže už len gastroenterológ. Ten Saškin má ordináciu na druhom konci mesta, nám však cestovanie a vôbec pohyb robí veľké problémy,“ krúti hlavou Zuzana. Ďalšou komplikáciou je to, že ich lekár nevie predpisovať recepty elektronicky. „Čiže každý mesiac musím ísť po ne osobne, čo znamená nechať Sašku doma, alebo v jej stave ju ťahať so sebou cez celé mesto,“ dodáva s trpkosťou.

Ako si môžu pomôcť

„Od 1. 1. 2022 je povinnosťou odborného lekára predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých predpisovanie je viazané na odbornosť lekára, vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou,“ potvrdila Zuzana Eliášová, hovorkyňa rezortu zdravotníctva. Zároveň dodáva, že je možnosť, aby lieky predpísal aj obvodný lekár.

„Pri vyšetreniach realizovaných po 1. 1. 2022 odborný lekár môže po vzájomnej dohode (nie jednostranne) poveriť predpisom lieku iného lekára – odborného lekára v rovnakom špecializačnom odbore alebo všeobecného lekára. Nemôže to však urobiť trvalo. Poverenie môže udeliť najviac trikrát ročne a vždy najviac na dva mesiace,“ vysvetľuje. To znamená, že ak Saške v tomto období na vyšetrení znova stanoví odborný lekár diagnózu, môže si takto pomôcť.

„V prípade, že pacient predpísaný humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu dlhodobo užíva, je predpisujúci lekár oprávnený predpísať opakovaný elektronický recept. Doba platnosti takéhoto opakovaného receptu je najviac jeden rok,“ dopĺňa. Keďže však jej lekár elektronický recept predpísať nevie, môže sa obrátiť na svoju zdravotnú poisťovňu. Eliášová dodáva, že v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie spôsobenej epidémiou COVID-19 môže liek, zdravotnícku pomôcku či dietetickú potravinu v trvaní najviac 90 dní predpísať aj všeobecný lekár bez poverenia odborného lekára vrátane preskripčne obmedzených liekov.

Hereditárna senzomotorická neuropatia

- Je to geneticky podmienené nervovosvalové ochorenie.

- Postihuje nervový systém.

- Pacient trpí pocitmi mravčenia, pálenia, teploty i poruchami senzibility.

- Má znížené vnímanie dotyku a bolesti.

- Týmto ochorením trpí približne 1 z 2 000 obyvateľov na svete.