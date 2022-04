Dráma na večernom zápase: Samuelovi zlyhalo srdce počas florbalu! Mal jedno šťastie

Život spolužiaka zachránili aj bez titulu! Študentovi medicíny Samuelovi (22) v pondelok večer náhle počas florbalu zlyhalo srdce.

Nebyť duchaprítomných spolužiakov, budúci lekár by už možno nebol medzi živými. Medikov už na ďalší deň čakali štátnice či skúšky a do telocvične sa prišli odreagovať. Odrazu však museli čeliť realite, ktorá ich onedlho čaká. Ukázalo sa, že Samuel bol v tých najlepších rukách.

Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) si zaslúžia obrovskú pochvalu. Dramatická udalosť, ku ktorej došlo v pondelok večer počas florbalového zápasu, preverila pohotovosť a znalosti košických medikov.

Ich spolužiak Sa­muel (22) náhle skolaboval a mladí medici neváhali ani sekundu. „Vedeli, čo robiť. Nepanikárili, rozdelili si úlohy a pri poskytovaní základnej kardiopulmonálnej resuscitácie a riešení celej situácie odviedli dobrú prácu,“ pochválila ich hovorkyňa Lekárskej fakulty UPJŠ Jaroslava Oravcová.

„Viacerých z nich pritom čakala na druhý deň štátnica, resp. o dva dni skúška v rámci blokovej výučby a na florbalový zápas sa prišli odreagovať. To, že budú nútení oživovať spolužiaka, nečakali ani vo sne, ale túto životnú skúšku zvládli na jednotku.“

Zásah v pravej chvíli

O tom, čo sa stalo počas večerného zápasu, Novému Času porozprával medik Rastislav (24). „Začali sme hrať asi o 21.45 hod. a krátko po začiatku sa chcel Samo vystriedať. Sadol si na lavičku a začal lapať po dychu. Zastavili sme hru a videli sme, že začal kolabovať a mal svaly v kŕči. Dali sme ho do stabilizovanej polohy dúfajúc, že sa to zlepší, no jeho stav sa zhoršoval a Samo začal modravieť,“ opísal jeho stav Rastislav. Následne ho položili na plochu ihriska a začali s oživovaním.

„Viacerí hráči sa striedali až do príchodu sanitky pri kompresiách hrudníka a vdychovaní do úst, zatiaľ čo ostatní kontaktovali záchrannú službu a zabezpečovali jej plynulú cestu do telocvične,“ povedal Rastislav s tým, že záchranka prišla do 7 minút od incidentu. „Je to naše budúce povolanie, takže bolo našou povinnosťou zasiahnuť. Hlavne, že Samo je už v poriadku,“ zhodli sa spolužiaci.