Potvrdené! Na Martina sa kolega († 29) pred vraždou sťažoval: Hamran spravil poriadky s prešovskou políciu

Syn primátorky Prešova, policajt Martin Turčan (33), ktorý je obvinený z vraždy kolegu Filipa Suchára Tureka († 29), sa chcel dostať na slobodu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

K prípadu sa vyjadril aj policajný prezident Štefan Hamran, ktorý prezradil, že na Martina sa mŕtvy kolega pred vraždou naozaj sťažoval. Vraždu vyšetruje policajná inšpekcia.

„Mám informácie o prípade. Bol som tam osobne. Nemám detailné informácie, ale posúval som nejaké, ktoré som mal z toho prostredia, na úrad inšpekčnej služby a zastavil som kontrolu, ktorú tam vykonával Prešovský kraj. Neakceptujem, aby nadriadení kontrolovali sami seba,“ informoval policajný prezident, podľa ktorého sú informácie o čudnom správaní obvineného Martina pravdivé.

„Potvrdilo sa, že boli problémy s jeho správaním a ten kolega to nahlasoval. Vyšetruje sa to, ale ešte to nie je uzatvorené,“ uviedol Štefan Hamran pre sme.sk.

Ostáva vo väzbe

Obvinený Turčan čaká vo vyšetrovacej väzbe, kam ho poslal Okresný súd v Prešove. Sudkyňa vtedy dokonca za účelom jeho vypočutia musela cestovať do nemocnice. Skončil totiž na psychiatrii po tom, ako v cele policajného zaistenia napadol kolegov. Proti jej rozhodnutiu podal sťažnosť, v ktorej navrhoval, aby mu bola väzba nahradená dohľadom probačného a mediačného pracovníka. Neúspešne!

„Senát Krajského súdu v Prešove na neverejnom zasadnutí dňa 5. apríla sťažnosť obvineného proti uzneseniu Okresného súdu Prešov zo dňa 17. marca 2022 zamietol ako nedôvodnú a zároveň vyslovil, že väzbu obvinenému nenahrádza dohľadom probačného a mediačného úradníka. Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je právoplatné,“ informovala hovorkyňa prešovského krajského súdu Ivana Petrufová.