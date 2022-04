Vyšetrovanie šírenia nákazy salmonelózy: Ferrero sťahuje niektoré výrobky Kinder zo slovenského trhu

Spoločnosť Ferrero Česká s.r.o., ktorá je distribútorom výrobkov Ferrero pre slovenský trh, informovala o dobrovoľnom sťahovaní niektorých dávok výrobkov Kinder v Českej republike a na Slovensku.

Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) na svojej stránke, kde sú uvedené aj konkrétne výrobky, ktorých sa sťahovanie týka. "Spoločnosť zároveň odporúča spotrebiteľom, aby uvedené výrobky v prípade, ak ich už zakúpili, nekonzumovali," dodali kontrolóri. Táto iniciatíva súvisí s informáciami zo zahraničia, že zdravotnícke úrady začali vyšetrovanie šírenia nákazy salmonelózy spájanej s čokoládovými vajíčkami Kinder Surprise. Týmto ochorením sa v Británii nakazilo približne 63 osôb, prevažne detí.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR ešte v utorok (5.4.) uviedlo, že Slovensko zatiaľ nie je medzi štátmi, v ktorých by mali byť tieto výrobky. "V rámci systému rýchleho varovania nebola Slovenská republika zatiaľ začlenená do krajín, kde by mali byť výrobky pochádzajúce z továrne v Belgicku distribuované. Napriek tomu ŠVPS SR poslala otázku prostredníctvom Európskej komisie, aby výrobca zaslal distribučný zoznam všetkých konkrétnych vyrobených šarží," priblížil agrorezort.

ŠVPS avizovala, že sa aj napriek uvedenému cielene zameria na kontrolu týchto výrobkov na trhu.