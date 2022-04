Dohodla sa konečne koalícia na podobe súdnej mapy? Kolíková prezradila, ako sa veci majú

Koalícia sa ešte na podobe súdnej mapy nedohodla, debaty pokračujú.

Po rokovaní vlády to novinárom povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Chcela by, aby sa téma vyriešila na najbližšej riadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR, ktorá sa má začať 26. apríla. Kolíková považuje za dôležité, aby sa koalícia na súdnej mape dohodla. "Ak sa na tom nedohodneme, nebude sa to dať ani zrealizovať v tomto funkčnom období," vyhlásila.

Kľúčovým dôvodom pre prijatie súdnej mapy by podľa ministerky nemali byť termíny a súvisiace platby z plánu obnovy, ale potreba mať reformu v rámci spravodlivosti. Koalícia opäť odložila schvaľovanie súdnej mapy, rokovať sa o nej má na najbližšej schôdzi. Podľa vyjadrení koaličných predstaviteľov je potrebné dorokovať niektoré detaily súvisiace najmä so sídlami krajských súdov.