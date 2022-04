Ocenenia Srdce na dlani sú rozdané: Laureáti robia krásne skutky, mali by sme sa inšpirovať

Jednotlivcom i dobrovoľníckym organizáciám v celkom ôsmich kategóriách bolo v utorok udelené ocenenie Srdce na dlani, ktoré sa odovzdávalo počas galavečera Dobrovoľník roka 2021. Jedným z laureátov sa stal i Martin Pavelka, ktorý už tretí rok pomáha ako humanitárny pracovník v Turecku.

Pavelka pomáha ľuďom, ktorí boli presídlení v dôsledku vojnových konfliktov na Blízkom Východe a v severnej Afrike. Sústreďuje sa najmä na vzdelávanie detí utečencov a koordinuje skupinu viac ako 50 miestnych dobrovoľníkov. Ocenenie získal za dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.

„Aby pomoc fungovala, musí byť systematická a adresná, no jej prijímateľov nemôžete brať ako slabých alebo úbohých. Sú v zložitej situácii, no rovnako kľúčové, ako bezpečie, jedlo, vzdelanie a práca, je pre nich ľudská dôstojnosť. Keď sa dobrovoľníkom podarí udržať alebo prebudiť v človeku jeho dôstojnosť, je to tá najväčšia pomoc,” uviedol Pavelka.

Na ocenenie Srdce na dlani bolo nominovaných 315 jednotlivcov a organizácií, čo je viac ako vlani. Do finálneho oceňovania Srdce na dlani postúpilo 43 príbehov spolu s tromi priamymi nomináciami, slávnostné udeľovanie ocenení sa konalo v sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Ako dobrovoľník pomáhajúci na Slovensku bol ocenený Martin David, ocenenou dobrovoľníčkou pomáhajúcou v zahraničí v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SR pod značkou SlovakAid sa stala Ivana Godulová. Srdce na dlani za koordináciu dobrovoľníkov získala Paulína Vitovičová.

V kategórii dobrovoľníckych skupín ocenenie získalo občianske združenie Senica 2.0, oceneným dobrovoľníckym projektom sa stala Vianočná pošta seniorom. Cenu za podporu dobrovoľníctva získala Stredná odborná škola podnikania a služieb z Námestova, za dlhodobú dobrovoľnícku pomoc bol ocenený Milan Krajňák.

Riaditeľka Národného dobrovoľníckeho centra Zuzana Vinklerová ocenila dobrovoľníkov za ich nezištnú snahu. Po 13 rokoch odovzdala štafetu podujatia Dobrovoľník roka Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií.

"Už dnes sa zdá, že budúcoročné oceňovanie bude opäť v znamení výnimočných činov výnimočných ľudí, pretože v súčasnej situácii je dobrovoľnícka pomoc absolútne esenciálna," poznamenala Vinklerová.