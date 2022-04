Šéf polície Hamran neskrýva obavy: Po rozsudku s Kotlebom je na mieste zaoberať sa aj samotnou ĽSNS

Rozhodnutie v prípade predsedu strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu je prelomové. Na Slovensku ešte nebol prípad, keď by bola odsúdená taká vysokopostavená osoba a líder politickej strany. Prezident Policajného zboru SR Štefan Hamran to povedal v diskusnej relácii televízie Joj Na hrane.

„Myslím si, že by sme sa ďalej mali zaoberať aj samotnou ĽSNS. Keď tam bol líder takto nastavený, tak sa nedá vylúčiť, že by tam boli ďalší, ktorí by uvažovali rovnakým spôsobom,“ vyhlásil policajný prezident. Dodal, že ak by si v strane ĽSNS či Republika nevšímal extrémistické tendencie, bol by „hluchý a zároveň aj slepý“. Potvrdil, že čoskoro môže byť obvinená ďalšia "politicky exponovaná osoba".

Najvyšší súd SR dnes v kauze šekov zrušil nepodmienečný trest štyri roky a štyri mesiace väzenia, ktorý ešte v roku 2020 uložil Kotlebovi Špecializovaný trestný súd. NS SR opozičného poslanca nanovo uznal za vinného, uložil mu však nižší trest, a to šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a šesť mesiacov. Dnešné rozhodnutie NS SR je právoplatné. Kotleba bol odsúdený za odovzdávanie šekov v sume 1 488 eur, ktoré predstavujú nacistickú symboliku.