Marian Kotleba je vinný zo sympatií k neonacizmu: Čo všetko sa pre vodcu fašistov mení?

Menej prísny trest, ale stačí na to, aby sa rozlúčil s teplým miestočkom v parlamente!

Šéf ĽSNS Marian Kotleba (44) za kontroverzné šeky, ktorými mal podľa súdu sympatizovať s neonacizmom, dostal len 6-mesačnú podmienku.Aká bola Kotlebova bezprostredná reakcia na toto rozhodnutie a čo všetko sa pre vodcu fašistov mení?!

Ešte v roku 2020 naparil ŠTS za rozdávanie šekov s kontroverznými symbolmi Kotlebovi 4 roky a 4 mesiace nepodmienečne. Takmer dva roky sa čakalo, či sa Najvyšší súd sa s týmto trestom stotožní. Ten nakoniec síce Kotlebu uznal za vinného za to, že šekmi v hodnote 1488 eur verejne sympatizoval s neonacizmom, za mreže ho však neposlal. Odsúdil ho za miernejší paragraf, a to len prejav sympatií k neonacizmu s tým, že nedospel k záveru, že by Kotleba tieto ideológie propagoval.

„Takéto konanie nebolo spoľahlivo a bez akýchkoľvek pochybností preukázané,“ vysvetlil predseda senátu Pavol Farkaš, prečo mu nakoniec udelili trest len vo výške 6 mesiacov s podmienečným odkladom na rok a 6 mesiacov. Prvé reakcie na markantnú zmenu výšky trestu sú rozporuplné. „Vzhľadom na významný rozdiel v ohodnotení skutku mám pocit, že sudcovia jedného z týchto dvoch najvyšších súdov trocha uleteli... Nevyvoláva to však dobrý obraz o právnom štáte a predvídateľnosti práva v tejto krajine,“ napísal k rozsudku napríklad bývalý ústavný sudca Peter Kresák.

Obštrukcie na súde

Marian Kotleba sa vyhlásenia rozsudku osobne nezúčastnil. Súdu deň pred pojednávaním doručil ospravedlnenie, že opatruje chorého syna. „Nakoľko matka sa dlhodobo nachádza v zahraničí a dieťa je na mňa naviazané, keď je choré, neviem starostlivosť oň zabezpečiť inak ako osobne,“ vysvetlil písomne súdu. Jeho obhajca Tomáš Rosina tvrdil, že potvrdenie lekára nemožno spochybňovať a žiadal ďalšie odročenie. Súd k ich námietkam však taký zhovievavý nebol.