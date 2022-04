Prezidentka Čaputová reaguje na existujúcu krízu: Nik nesmie mať nikto pocit, že sa na neho zabudlo

V čase energetickej, ekonomickej alebo sociálnej krízy nesmie mať nikto pocit, že sa na neho zabudlo. A zvlášť nie tí, na ktorých dopadá kríza najťažšie. Uviedla to na sociálnej sieti prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Pripomenula, že od jesene minulého roku sa jednou z najfrekventovanejších tém v spoločnosti stala téma zdražovania. Z diskutovanej témy sa podľa nej postupne stávala životná realita. "Vidíme to na medziročnom náraste cien základných potravín, drahších nákladoch na bývanie a energie, aj na náraste cien pohonných látok," priblížila prezidentka.

Do rizika chudoby sa podľa nej na Slovensku dostáva stále viac ľudí. "Nemyslím si, že dostatočnou a účinnou pomocou môže byť nejaká jednorazová dávka. Najmä ak naše makroekonomické vyhliadky podľa Národnej banky Slovenska upozorňujú, že aj v nasledujúcom roku nás bude trápiť zvýšená inflácia. Odborníci sa preto prikláňajú k opakovanému a cielene adresovanému príspevku," podčiarkla.

"Jedno z opatrení, ktoré by mohlo byť systémovou pomocou a ktoré už dlhšie navrhujem, je príspevok na bývanie. Tento každomesačný príspevok zohľadňuje životné náklady domácnosti v pomere k nákladom na bývanie," upozornila.

Štát by podľa prezidentky porovnal čisté príjmy domácností so zvyšujúcimi sa nákladmi na bývanie a príspevkom na bývanie by ich dorovnal tak, aby nízkopríjmovým domácnostiam umožnil dôstojné bývanie. "Pri rôznom možnom nastavení kritérií na nárok tohto príspevku by štát mohol pomôcť takmer miliónu ľudí. Netreba hľadať nové riešenia, netreba objavovať koleso, najmä ak v 23 z 26 krajín OECD už takýto mechanizmus funguje," poznamenala.

Zdôraznila, že občanom Slovenska, ktorí sú dnes v riziku chudoby, by príspevok na bývanie pomohol zvládnuť ťažkú situáciu, v ktorej sa v dôsledku zdražovania ocitli. "Riešenia, ktoré navrhne vláda, môžu byť, samozrejme, rôzne, isté však je, že s pomocou na zvládnutie zdražovania si nemôžeme dovoliť dlhšie čakať," dodala hlava štátu.