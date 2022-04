Marián Kotleba príde o poslanecký mandát: Vieme, kto ho nahradí v Národnej rade

Právoplatne odsúdený Marian Kotleba (ĽSNS) príde o mandát poslanca, v Národnej rade SR by ho mala nahradiť Slavěna Vorobelová. Nástup Vorobelovej agentúre SITA potvrdil podpredseda strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Martin Beluský.

Vorobelová kandidovala do parlamentu ako predsedníčka Národnej koalície na kandidátke ĽSNS. „Pokiaľ viem, už nie je v Národnej koalícii,“ povedal Beluský.

Šéf ĽSNS Marian Kotleba príde o mandát poslanca Národnej rady (NR) SR v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin. Vyplýva to z vyjadrení prokurátora aj obhajcu. Poukázala na to aj organizácia Via Iuris. Parlamentný mandátový a imunitný výbor stratu mandátu zatiaľ nepotvrdil.

Najvyšší súd SR (NS SR) dnes v kauze šekov zrušil nepodmienečný trest štyri roky a štyri mesiace väzenia, ktorý ešte v roku 2020 uložil šéfovi strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marianovi Kotlebovi Špecializovaný trestný súd. NS SR opozičného poslanca nanovo uznal za vinného, uložil mu však nižší trest, a to šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a šesť mesiacov. Dnešné rozhodnutie NS SR je právoplatné. Kotleba bol odsúdený za odovzdávanie šekov v sume 1 488 eur, ktoré predstavujú nacistickú symboliku.