Maroš Žilinka zúri nad stanoviskom Úradu špeciálnej prokuratúry: Je to zákerný a ničím nepodložený útok!

Bratislava 5. apríla (TASR) - Je to zákerný a ničím nepodložený útok, ktorý nemá nič spoločné s otvorenosťou. V reakcii na vyjadrenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) o údajnom neštandardnom postupe Generálnej prokuratúry (GP) SR to na utorkovej tlačovej konferencii uviedol generálny prokurátor SR Maroš Žilinka, zdôrazňujúci, že jeho úrad koná v súlade so zákonom. Spolu s ďalšími členmi vedenia GP odmietol obvinenia o účelovosti konania GP, na ktoré sa v stanovisku snažia predstavitelia ÚŠP upozorniť v súvislosti s prípadom trestného stíhania bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P. Okolnosti komunikácie a žiadosti o predloženie vyšetrovacieho spisu, ktoré v tejto súvislosti opisujú prokurátori ÚŠP ako urgencie, ktoré "intenzitou a spôsobom nemajú v iných trestných veciach obdobu", mali podľa predstaviteľov GP formu bežnej komunikácie a výslovne organizačný charakter. "Považujem za absolútne nekorektné, ak podriadená prokurátora informuje takýmto spôsobom o internej komunikácii v procese vybavovania trestnej veci," zdôraznil Žilinka. Konanie prokurátorov ÚŠP a naratív, ktorým naznačujú nadprácu GP v prospech určitej osoby, je podľa Žilinku spôsobom, ako vytvárať tlak, "aby sa rozhodlo určitým spôsobom". Šéf prokuratúry ďalej tvrdí, že znenie stanoviska ÚŠP nerešpektuje zákonné právomoci a povinnosti generálneho prokurátora a jeho úradu, navyše nekorešponduje s inou komunikáciou niektorých jej signatárov s generálnym prokurátorom. Za stanoviskom a vyjadreniami samotného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica vidí jeho vzdor voči nadriadenej inštitúcii. Žilinka zdôraznil, že GP i v prípade postupu voči ÚŠP koná vždy v súlade so zákonným rozdelením kompetencií. Nemyslí si, že sa deje vojna v prokuratúre, vzťahy však majú podľa neho jasný rámec. "Je to len o tom, či sa budú dodržiavať, alebo nebudú dodržiavať pravidlá subordinácie a kompetenčnej hierarchie," dodal Žilinka. Vydané stanovisko prokurátorov ÚŠP za rešpektovanie pravidiel nepovažuje. V stanovisku, ktoré podpísalo šesť prokurátorov ÚŠP a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, poukazujú na neštandardný postup Generálnej prokuratúry SR v prípade trestného stíhania bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P. Pri zrušení pôvodného obvinenia za využitia paragrafu 363 Trestného poriadku sa podľa špeciálnej prokuratúry postup GP radikálne vymykal jej doterajšej dlhodobej praxi. V súvislosti s trestným stíhaním exšéfa SIS zadržali cez víkend bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta M. a bývalého námestníka SIS Borisa B. Ľudovíta M. obvinili pre krivú výpoveď a prísahu. Borisa B. pre krivé obvinenie, prísahu a výpoveď. ÚŠP uviedol, že mu neprináleží hodnotiť, či prípad súvisí so snahou opätovne rozhodnúť postupom podľa paragrafu 363 Trestného poriadku v prípade bývalého šéfa tajnej služby Vladimíra P. a podnikateľa Zoroslava K.