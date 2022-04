Najvyšší súd zasadá v kauze Kotlebovych šekov s údajnou extrémistickou tematikou: Šéf ĽSNS prekvapil hneď z úvodu

Predseda politickej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) a opozičný poslanec Marian K. sa nedostavil na dnešné verejné zasadnutie Najvyššieho súdu SR v kauze šekov s údajnou extrémistickou tematikou.

Dôvodom, ktorý uviedol v ospravedlnení predloženom obhajcami je, že sa musí strať o chorého syna, keďže jeho manželka sa dlhodobo nachádza v zahraničí. Zároveň súd požiadal o odročenie verejného zasadnutia, keďže sa ho podľa vlastných slov chce zúčastniť. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáš Honz uviedol, že ospravedlnenie nepovažuje za dostatočne hodnoverné a navrhol zasadnutie vykonať.

Senát NS SR sa stotožnil s názorom prokurátora a dnešné verejné zasadnutie sa preto uskutoční. Predseda senátu Pavol Farkaš uviedol, že keďže zasadnutie svojím odvolaním v trestnej veci inicioval sám obžalovaný, je na ňom, aby si zabezpečil nevyhnutné záležitosti.

Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ružena Sabová uznala Mariana K. v októbri 2020 za vinného z trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Za to mu uložila trest väzenia v dĺžke štyri roky a štyri mesiace. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný, keďže sa obžalovaný voči rozhodnutiu odvolal.

Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur.

Podľa orgánov činných v trestnom konaní číslo 14 v sume 1 488 predstavuje vetu: „We must secure the existence of our people and a future for white children.“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane. Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav „Heil Hitler“, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.