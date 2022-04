Rozhodovanie o väzbe Ľudovíta Makóa a Beňu prerušili: Kedy bude súd pokračovať?

Rozhodovanie o návrhu na vzatie do väzby bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa a bývalého námestníka Slovenskej informačnej služby (SIS) Borisa Beňu prerušila sudkyňa Okresného súdu Bratislava III do utorka (5. 4.) do 16.30 h.

TASR o tom za súd informoval Pavol Adamčiak. Polícia zadržala Ľudovíta Makóa pre krivú výpoveď a prísahu. Borisa Beňu pre krivé obvinenie, prísahu a výpoveď. Prípad sa má týkať skutku, pre ktorý sú obvinení bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský a podnikateľ Zoroslav Kollár.