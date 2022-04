Odsúdená Judita: List z väzenia! Takto tínedžerka opisuje smrť kamaráta Tomáša († 16)

Jeden z najkrvavejších prípadov v histórii slovenskej kriminalistiky ešte stále nie je na konci. V máji to budú už tri roky, čo žilinským sídliskom Vlčince otriasol brutálny čin.

V jednom z bytov tam v kaluži krvi našli dobodaného gymnazistu Tomáša († 16). Polícia chvíľu pracovala s verziou útoku falošného odpočtára elektriny, zakrátko však z ohavného činu obvinili jeho spolužiačku Juditu (19). Tá si napokon vlani v apríli vypočula definitívny trest - 12 rokov a 4 mesiace za vraždu.

Verdikt súdu však chce Judita zvrátiť cez mimoriadny opravný prostriedok. Na Najvyšší súd SR doručili dovolanie, v ktorom s advokátom navrhuje, aby sa celá kauza vrátila na začiatok. Čím podľa sme.sk argumentuje a čo by to v praxi mohlo znamenať?

Senát Okresného súdu v Žiline vymeral Judite (19) ešte v novembri 2020 nepodmienečný trest v hornej hranici sadzby - 12 ro­kov a 4 mesiace vo väznici pre mladistvých. Tento rozsudok potvrdil o pár mesiacov neskôr aj krajský súd. Podľa hovorkyne Najvyššieho súdu Alexandry Važanovej sa však odsúdená dievčina obrátila na najvyššiu súdnu inštanciu s požiadavkou na znovuobnovenie procesu cestou Okresného súdu v Žiline:

„Môžem potvrdiť, že predmetné dovolanie bolo na Najvyšší súd predložené 24. marca,“ vyjadrila sa pre Nový Čas. Informáciu potvrdil Ján Halagan, zákonný zástupca matky obete: „Mimoriadne dovolanie sme dostali doručené, má 91 strán a k podrobnostiam sa vyjadríme po preštudovaní.“ Mimoriadne dovolanie za Juditu vypracoval jej právny zástupca Pavol Karman.

Spochybňuje trýznivosť

Tínedžerka podľa informácií sme.sk v dovolaní so svojím advokátom navrhuje zrušiť dve predošlé rozhodnutia súdov a celú kauzu vrátiť na začiatok. Znamenalo by to, že prípad by opäť prejednal okresný súd. Rozhodovať by podľa nej mali dokonca iní sudcovia než pôvodne. Dovolanie je písané v prvej osobe, teda z pohľadu odsúdenej. Judita v ňom upozorňuje na chyby, ktorých sa podľa jej názoru dopustili súdy a vracia sa aj k vlastnému opisu toho, ako vnímala udalosti z mája 2019.

V dovolaní podľa sme.sk tínedžerka na viacerých mies­tach zdôrazňuje, že jej „nie je príjemné teoretizovať nad trestnoprávnymi definíciami spôsobu umierania tak, ako zomieral jej kamarát a spolužiak“. Zároveň však vo viacerých pasážach zaráža jej postoj k niektorým častiam odsudzujúceho verdiktu súdu. Krajský súd okrem iného napísal, že vražda Tomáša bola „surová a trýznivá“.

Judita v dovolaní zdôrazňuje, že žiadnu vraždu nespáchala, no ako uvádza sme.sk, zároveň o týchto prívlastkoch polemizuje a spochybňuje ich. „Nie každé viacnásobné bodanie do častí tela, kde sa nachádzajú životne dôležité orgány, možno považovať samo osebe za surový spôsob konania,“ píše. Podobne spochybňuje aj trýznivosť vraždy, čo zas podkladá tým, že smrť bola rýchla. Rekonštrukcia udalostí pritom ukázala, že vražda nebola až taká rýchla, ako navodzuje odsúdená tínedžerka. Tomáš utrpel podľa vyšetrovania najprv ľahšie poranenia, ktorým sa snažil brániť.

Napadnutie za mrežami

Dovolanie sa okrem spochybňovania súdneho procesu vracia k Juditinej verzii o tragických udalostiach. Od začiatku tvrdí, že na dvere bytu zaklopal falošný odpočtár elektriny a potom zaútočil. Vyšetrovanie pritom nepotvrdilo, že by bol na mieste činu aj niekto tretí. Taktiež sa dovolanie domáha aj chýbajúceho motívu vraždy, čo je najslabším miestom prípadu, ktorý pred tromi rokmi otriasol Slovenskom.

Vyšetrovateľom ani znalcom z odboru psychológie či psychiatrie sa totiž nepodarilo presne zistiť, prečo Judita zavraždila kamaráta, s ktorým sa ešte pár minút pred vraždou fotila v dobrej nálade. V odsudzujúcom rozhodnutí súdu sa píše, že motív „môže ozrejmiť len obžalovaná“. Sudcovia si zároveň osvojili názor psychiatra, že mohlo ísť o vraždu v afekte, ktorý odbúrava bežné zábrany páchateľa.

V 91-stranovom dokumente spomína tínedžerka aj vlastné napadnutie za mrežami: „Počas celého trvania väzby sa u mňa neprejavila jediná známka agresivity alebo násilného konania, a to aj napriek tomu, že v Nemocnici pre obvinených a odsúdených Trenčín som bola fyzicky napadnutá.“