Krajniak chce využiť všetky možnosti na reguláciu cien energií: Kto by mal dostať pomoc?

Slovensko využije všetky možnosti, ktoré ponúka európska legislatíva, aby sme regulovali ceny energií.

Po pondelkovom rokovaní tripartity to vyhlásil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), podľa ktorého sa na tom zhodli so sociálnymi partnermi.

Cena energií podľa Krajniaka už nesmie byť bežne obchodovateľnou komoditou na burzách. "Pretože to robí také výkyvy, najmä v takýchto krízových časoch, že to extrémne vzbudzuje neistotu u domácností, u firiem, a preto jednotlivé národné štáty EÚ budú musieť, a my sme na to pripravení, prísnejšie regulovať spôsob, akým sa budú vytvárať ceny energií," zdôraznil.

Krajniak priblížil, že sa napríklad budú snažiť zadefinovať energetickú chudobu a pomáhať tak prostredníctvom politiky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) špeciálnymi tarifami domácnostiam, ktoré by patrili medzi energetickú chudobu.

Zároveň dodal, že už predložil koaličným partnerom konkrétny návrh skupín obyvateľstva, ktorí by mali dostať pomoc, pretože sú najviac zasiahnuté krízou. V najbližších dňoch by o tom koaličná rada mala rozhodnúť. Rezort práce zadefinoval skupiny obyvateľstva, ktoré sú najviac zasiahnuté zdražovaním. Ide o domácnosti v hmotnej núdzi, rodičov nezaopatrených detí, nízkopríjmových rodičov nezaopatrených detí, nízkopríjmových uchádzačov o zamestnanie bez detí, poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie, osoby vykonávajúce osobnú asistenciu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a osoby v dôchodkovom veku. "Toto sú tie okruhy, ktorým by mala byť doručená pomoc. My navrhujeme, aby to bola jednorazová pomoc na nejaké obdobie," skonštatoval minister s tým, že táto pomoc by mala byť od leta.