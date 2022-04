Pamätník vojakov Sovietskej armády opäť pod útokom: Košičania vyhlásili vojnu ruským pamiatkam!

Vojna Ruska na Ukrajine rozvírila a oživila protisovietske nálady v metropole východu.

neznámi aktéri pomaľovali červenou farbou pamätník vojakov Sovietskej armády na Námestí osloboditeľov. Len pár dní predtým na pomníku niekto vyvesil ukrajinské vlajky, ktoré sa tam podarilo aktérom umiestniť aj napriek zvýšenej frekvencii policajných hliadok v okolí pamätníkov. Kontroverzný umelec Peter Kalmus, ktorého súd v minulosti obviňoval z poškodzovania tohto pamätníka a ktorému len nedávno skončila podmienka za premaľovanie sochy Biľaka, sa od akcie dištancuje.

Národná kultúrna pamiatka v centre mesta sa znovu dostáva do centra pozornosti. Počas víkendu v noci zo soboty na nedeľu došlo k zamaľovaniu častí pamätníka vojakov Sovietskej armády. Červenou farbou aktér, alebo aktéri, zamaľovali aj pamätnú tabuľu. O udalosti informoval na sociálnej sieti aj košický umelec Peter Kalmus. “Bývam kúsok odtiaľ, našiel som fotky na internete, tak som si to šiel sám nafotiť,” povedal s tým, že účasť alebo vedomosť o tom, kto to urobil, popiera.



Bol to aj Kalmus, ktorého polícia obviňovala z poškodenia preglejkových kosákov a kladív na pamätníku v auguste 2016. “Súd ma v tomto prípade uznal nevinným,” doplnil Košičan. Umelec bol len donedávna v podmienke. Podľa slov Kalmusa mu v decembri 2021 uplynula 18-mesačná podmienka, ktorú vyfasoval po tom, ako ho spolu s Ľubošom Lorenzom Krajský súd v Prešove uznal vinným v kauze pomaľovania sochy Vasiľa Biľaka v jeho rodnej obci Krajná Bystrá.