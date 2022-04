Zvrat v prípade Michaila, ktorý zavraždil svoju družku: Veronikin († 27) kat prvýkrát pripustil vinu!

Pohlo sa v ňom svedomie alebo ide o chladnokrvnú vypočítavosť? V lete 2016 Grék Michail (35) brutálne zavraždil svoju družku Veroniku († 27) z Vtáčkoviec (okr. Košice-okolie), s ktorou mal syna Miška (12).

Za 17 smrtiacich rán ho na Slovensku odsúdili na 21 rokov basy. Michail sa ešte pred vynesením rozsudku dušoval, že je nevinný a skutok nespáchal, teraz však tvrdí niečo iné. Rodičom nebohej prišiel list zo súdu, že odsúdený vrah ich dcéry sa dovoláva na Najvyšší súd SR s tým, že bol porušený zákon v jeho neprospech, pretože on skutok nespáchal takým brutálnym spôsobom, ako sa mu to kladie za vinu.

Ku krvavej dráme došlo v noci zo 7. na 8. augusta 2016. Bezvládne zmasakrované telo mladej Veroniky († 27) ležalo necelý kilometer od domu, kde žila s rodičmi. Jej partner Michail (35) počas celého procesu trval na svojej nevine, súd mu však neuveril a za ohavný čin mu v roku 2019 vymeral trest odňatia slobody na 21 rokov za mrežami.

Ten si odpykáva v Leopoldove s najvyšším stupňom stráženia. Bolesť zo straty najstaršej dcéry Veroniky rodičom v srdciach neutícha ani po vyše 5 rokoch od jej vraždy. Dušan (59) a Viera (60) prišli okrem dcéry aj o vnúčika Miška (12), ktorý bol v čase smrti matky v Nemecku. Odvtedy ho ani raz nevideli a majú s ním zakázaný akýkoľvek kontakt. Jedinou útechou pre nich bolo právoplatné odsúdenie Michaila (35).

Šokujúci list

Nedávno im však zo súdu prišiel šokujúci list. Odsúdený Michail žiada dovolanie na Ústavný súd SR. „Diabol, ako ho my nazývame, hovorí, že skutok nespáchal takým brutálnym spôsobom, ako mu súd kládol za vinu,“ povedal otec zavraždenej. Podľa jeho slov teda nepopiera to, že ho právoplatne odsúdili za vraždu, ale len to, že ju mal spáchať surovým spôsobom.

„Do poslednej chvíle, ešte pred vynesením rozsudku, hovoril, že je nevinný, nikde sa nepriznal. Teraz, po troch rokoch v leopoldovskej base, sa prvýkrát de facto priznal, že to urobil,“ zhodnotil slová odsúdeného Dušan. Grék by tým mohol docieliť, aby sa celá vec opäť dostala na nové prerokovanie prvostupňovému súdu.