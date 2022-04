Šťastná výherkyňa narodeninovej súťaže Nového Času Daniela: So slovenským Peugeotom pôjdeme až do Talianska!

Skúsila šťastie prvýkrát a hneď sa dočkala hlavnej ceny! Najčítanejší slovenský denník Nový Čas oslavoval 30 rokov.

Pri tejto príležitosti mali čitatelia možnosť zapojiť sa do narodeninovej súťaže, v ktorej mohli vyhrať fantastické výhry. Tou hlavnou bolo slovenské auto Peugeot 208. Majiteľkou krásneho červeného tátoša sa stala Daniela Turzová (33) z Ilavy. A tá veru plánuje krásny voz využívať do sýtosti!

Daniela (33) sa v minulosti do súťaží nezapájala, tentoraz však urobila výnimku. A vyplatilo sa. V narodeninovej súťaži Nového Času získala hneď hlavnú výhru v podobe auta. „Najskôr som tomu nechcela uveriť, bola som teda riadne šokovaná,“ prezradila svoje prvé dojmy s tým, že vzápätí prišlo nadšenie.

„Je to úžasné!“ netajila sa mamina 13-ročného syna. Toho plánuje autom pravidelne voziť. Navyše, rodina miluje výlety a jasno má aj pri voľbe destinácie. „Novým autíčkom pôjdeme do Talianska,“ spokojne a veselo dodáva Daniela, ktorá sa do súťaží plánuje zapájať i naďalej.