Lekárka Oksana z Ukrajiny robí na oddelení, kde sa starajú o utečencov: Ošetrujeme pacientov a máme slzy v očiach...

Dobrá vec sa podarila! Centrum pomoci utečencom v rámci Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach funguje už mesiac a starostlivosť si pochvaľujú všetky strany.

Nielen vedenie, ale najmä pacienti z Ukrajiny, ktorým pomáhajú aj ich rodáci. Jednou z nich je vedúca lekárka Oksana Slafkovská (34), ktorá v nemocnici pracuje 7 rokov. Snahu lekárov i sestier z centra ocenili aj zástupcovia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Za mesiac v tomto centre poskytli zdravotnú starostlivosť už vyše 210 pacientom. Keďže ide o odborníkov z viacerých špecializácií, ktorí sa dohovoria s utečencami nielen po ukrajinsky, ale aj rusky, citlivo vnímajú situáciu chronických pacientov. A tí potrebujú pravidelný prísun liekov alebo zdravotníckych pomôcok.

„Je dôležité, aby nám dôverovali, že im predpíšeme správny, adekvátny liek, hoci má iný názov, ale obsahuje to isté liečivo. Máme tu pacientov, ktorí sa na nás obrátia opakovane, buď na účely zmeny, alebo kontroly liečby,“ uviedla vedúca lekárka Oksana Slafkovská, ktorá pochádza z Ukrajiny, ale v nemocnici pôsobí už 7 rokov ako internistka. Ukrajinka dodala, že si váži pomoc každého Slováka pre jej vlasť v týchto ťažkých časoch.

„Oceňujú to v prvom rade tí, ktorým je pomoc určená. Myslím, že zdravotná pomoc od nás pacientom pomáha aj psychicky, lebo počujú svoju rodnú reč. Vysvetľujeme im postupy liečby. Pacienti majú slzy v očiach a verte, že aj my, lebo ich príbehy z 21. storočia sú strašné!“ Denne máme zhruba 25 pacientov, dodala.

Od vypuknutia vojny hospitalizovali v UNLP 20 utečencov z Ukrajiny. A aj za prístup k týmto pacientom si vyslúžili ocenenie od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). „Je zaujímavé a považujem to za inovatívny prístup, že utečenci z Ukrajiny tu stretávajú ľudí, ktorí im rozumejú, nie je tu jazyková bariéra a takisto poznajú kultúru, tradície a zmýšľanie Ukrajincov. Budem to odporúčať aj v iných krajinách,“ povedal zástupca WHO Paul Spiegel, ktorý má s kolegom Tatulom Hakobyanom za úlohu koordinovať urgentnú starostlivosť o ukrajinských utečencov. „Nikde som nevidel takú zmysluplne zabezpečenú zdravotnú starostlivosť pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou,“ uzavrel Spiegel.