Pellegrini vyzýva, aby sme nedovolili prekrúcať históriu, Korčok: Prečo nepôjdem k žiadnemu z pamätníkov

Nedovoľme prekrúcať históriu a nespájajme účelovo historické chvíle s dnešnými. Pri príležitosti 77. výročia oslobodenia Bratislavy to vyhlásil líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Osloboditeľom Slovenska patrí podľa neho vďaka a úcta, bez ohľadu na to, čo sa dnes vo svete deje. "Nedovoľme prekrútiť históriu a nespájajme účelovo historické chvíle s dnešnými. Mladí chlapci, ktorí tu v Bratislave i na celom Slovensku zahynuli, nemali nič spoločné s dnešným vojnovým konfliktom. Obetovali to najvzácnejšie, čo mali, aby sme sa my mohli celé desaťročia tešiť z mieru a slobody," skonštatoval v stanovisku Pellegrini, ktorý si so straníckymi kolegami uctil pamiatku osloboditeľov položením kytice pri pomníku víťazstva na bratislavskom Námestí Eugena Suchoňa.

Hlas-SD pri tejto príležitosti vyzval, aby Slovensko rešpektovalo historické skutočnosti a neprepisovalo svoju vlastnú históriu.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) si 77. výročie oslobodenia Bratislavy pripomenul zapálením symbolickej sviečky. Avizuje, že nepôjde k žiadnemu z pamätníkov v hlavnom meste. Rozhodol sa tak po zvážení súčasných okolností a "práve z úcty k obetiam položeným za našu slobodu".

"Namiesto osobnej účasti pri pamätníku obetí položených za oslobodenie Bratislavy zapaľujem symbolickú sviečku a takto im vyjadrujem úctu. Ďakujeme, skláňame sa s pokorou, nezabúdame na to, kto nás oslobodil," uviedol Korčok na sociálnej sieti.

Šéf slovenskej diplomacie vyhlásil, že sa nedokáže ísť pokloniť k žiadnemu pamätníku v Bratislave. "Nemôžem tak urobiť, pretože Rusko dnes zdôvodňuje svoju agresiu na Ukrajine propagandou o denacifikácii a pamiatku obetí fašizmu z druhej svetovej vojny pošliapava zabíjaním nevinných civilistov a ničením štátu, ktorý sa previnil len tým, že chce samostatne existovať," zdôraznil. "V deň oslobodenia nášho hlavného mesta preto pošlime z Bratislavy hlasný odkaz do Moskvy: skončite okamžite túto nezmyselnú vojnu," uzavrel Korčok.