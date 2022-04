Orbánovo víťazstvo v maďarských voľbách zamieša kartami aj na Slovensku: Jasný názor politológa

Víťazstvo Fideszu a premiéra Viktora Orbána v maďarských voľbách bude zrejme povzbudením pre proruských politikov na Slovensku.

Vidia, že Orbánova rétorika o tom, že sme síce spojenci EÚ, ale nebudeme dodávať zbrane Ukrajine, je úspešná. Pre agentúru SITA to povedal politológ Juraj Marušiak po tom, čo Orbánov Fidesz zostane pri moci aj po ďalších parlamentných voľbách.

„Môže to byť povzbudením pre rôzne tábory v prospech opatrení, ktoré umožnia väčšiu koncentráciu moci, pretože aj o tom boli posledné maďarské voľby. Orbánova vláda zaviedla štátnu kontrolu nad vysokými školami. Môže to znamenať znovunastolenie maďarskej karty. To znamená nacionalizáciu maďarskej politiky. Orbán sa bude cítiť byť posilnený po tomto volebnom víťazstve aj v krokoch, ktoré robí voči susedným štátom,“ zhodnotil politológ.





Víťazstvo Fideszu pripísal okolnostiam, ktoré vytvoril samotný Fidesz monopolizovaním verejného priestoru. Ďalšou okolnosťou je podľa Marušiaka volebný zákon, keď stačí získať relatívnu väčšinu v jednomandátových obvodoch. Poznamenal, že napríklad socialistických alebo liberálnych voličov odstrašovalo, že na opozičnej kandidátke bola aj strana Jobbik ako krajná pravica. „Opozícia nedokázala voličov presvedčiť, že ju spája aj niečo iné okrem odmietnutia Viktora Orbána a Fideszu. To je veľmi málo na to, aby vyhrala voľby. V prospech Orbána hrala aj vojna. V takýchto časoch nestability sa voliči zvyknú zomknúť okolo vládnej strany a silného lídra a toho videli v osobe Orbána, nie jeho vyzývateľa,“ doplnil Marušiak.