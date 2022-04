Rusi požadujú platby za plyn v rubľoch: Prekvapivý obrat ministra hospodárstva Sulíka!

Zmeníme postoj? Vladimir Putin (69) minulý týždeň oznámil, že za aprílové dodávky plynu bude požadovať od „nepriateľských“ krajín, medzi ktorými je aj Slovensko, platby v rubľoch.

Európska únia sa voči tomu jednotne ohradila pre porušenie zmlúv a označila to za Putinov manéver na záchranu ruskej meny. Minister hospodárstva Richard Sulík (54) najnovšie prekvapil vyhlásením, že je možné, že tie ruble do Ruska reálne budeme posielať.

Požiadavku na platenie

ňv rubľoch označil za porušenie uzatvorených zmlúv. „Tento plyn však Slovensko potrebuje, a ak to bude nevyhnutné, mali by sme platiť v rubľoch,“ myslí si Sulík. Napriek tomu, že zimná vykurovacia sezóna na Slovensku sa už končí, plyn vo veľkom potrebuje aj slovenský priemysel.

„Plyn sa nesmie zastaviť. Preto aj hovorím, možno je to pre niektorých príliš pragmatická pozícia. Keď je tu podmienka platiť rubľom, tak plaťme rubľom,“ vyhlásil Sulík v relácii RTVS O 5 minút 12. Pripomenul, že SR kupuje až okolo 85 % svojej spotreby plynu z Ruska. Teraz chce pracovať na znižovaní dodávok surovín z Ruska aj prostredníctvom skvapalneného plynu. Len pred pár dňami dorazil napríklad z Kataru.

„Som minister hospodárstva a musím zabezpečiť energie pre slovenskú ekonomiku. Nesúhlasím s vojnou, ale pozerám sa na to aj z ekonomického hľadiska,“ dodal. Na riešenie aktuálnej situácie máme podľa Sulíka čas približne šesť týždňov. Poslednú faktúru za plyn SPP zaplatil koncom marca v eurách, ďalšia je splatná až 20. mája. Viaceré európske krajiny vrátane Nemecka či Francúzska už odmietli platiť za plyn v rubľoch. „Som za to, aby sme s EÚ postupovali spoločne a hľadali spoločné riešenia. Ale nemôže nás to odrezať od plynu,“ zhodnotil Sulík.