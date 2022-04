Talentovaný hokejista zahynul na motorke po zrážke s ťahačom: Števko († 17) trénoval s legendami a sníval o NHL!

Obrovský žiaľ... Strata mladého hokejistu Števka († 17) z Rožňavy, ktorý tragicky zahynul v piatok tesne po polnoci, najviac doľahla na jeho príbuzných a známych.

Nádejný útočník prešiel motocyklom na rovnom úseku zo zatiaľ neznámych dôvodov do protismeru a čelne vrazil do ťahača s návesom. Mladému športovcovi, ktorý v minulosti pôsobil aj v Hokejovej akadémii Zdena Cígera, už nebolo pomoci. Prečo si v takom nezvyčajnom čase sadol na motorku, s ktorou narazil do kamióna, sa však zatiaľ nepodarilo objasniť.

Tragédia, ktorá otriasla nielen Rožňavou, ale aj známymi hokejistami, sa stala uplynulý piatok tesne po polnoci neďaleko odbočky na Gombaseckú jaskyňu. Mladík podľa mužov zákona smeroval s motocyklom po štátnej ceste od Rožňavy k obci Plešivec (okr. Rožňava).

So svojou Yamahou prešiel do protismeru, kde čelne narazil do prednej časti oprotiidúceho kamióna. Mladý chlapec, ktorý na strednom Slovensku študoval drevárstvo, nemal pri hroznej zrážke šancu prežiť. Čo presne sa stalo a prečo musel už v takom mladom veku prísť o život, však ukáže až policajné vyšetrovanie. Chlapec sa odmalička venoval hokeju, najskôr doma v Rožňave, a tento šport miloval. Keď sa jeho talent prejavil naplno, už ako desaťročného ho pozvali do USA.