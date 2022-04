Veselá partička baví turistov naozaj netradične: Na vrchole koncertujú s nafukovačkami!

Veselá partička na vrchoch našich štítov baví ostatných turistov! Na fotenie si totiž vytiahnu nafukovacie hudobné nástroje a pomyselný koncert sa môže začať.

Začali s tým z recesie a pre vlastné potešenie, spontánne reakcie ľudí ich však nenechali chladnými a dnes to robia aj pre ich potešenie. Prvý „nástroj“ priniesol „gitarista“ Richard (59).

Na samotnom vrchole vybalia nástroje a začnú s fotením. „Príprava je rýchla a jednoduchá, nástroje nafúkneme za minútku. Potom sa už fantázii medze nekladú a každý vkladá do svojho hudobného výkonu srdce aj dušu,“ smeje sa Richard. Samozrejme, nechýbajú pohľady ostatných turistov. „V drvivej väčšine prípadov reagujú veľmi pozitívne. Minimálne im to vyčarí úsmev na tvári, mnohí sa bavia s nami, fotia si nás. Komunikatívnejší si požičajú inštrumenty a tiež si zapózujú,“ prezrádza.

A prečo to robia? Najskôr to bola recesia, no Richard prezrádza aj momentálny hlbší zmysel: „Myslím si, že posledné dva roky neboli pre ľudí ľahké. Preto každá pozitívna drobnosť v živote poteší. Ak naše veselé obrázky aspoň na chvíľu niekomu rozjasnia deň, nie je to márne.“