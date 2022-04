Sulík tvrdí, že ak bude treba, za plyn zaplatíme v rubľoch: Nesmie sa zastaviť

Aktuálna požiadavka Ruska na platenie dodávok plynu v rubľoch je porušením uzatvorených zmlúv. Tento plyn však Slovensko potrebuje a ak to bude nevyhnutné, mali by sme platiť v rubľoch.

Myslí si to minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Napriek tomu, že zimná vykurovacia sezóna na Slovensku už končí, plyn vo veľkom potrebuje aj slovenský priemysel. “Plyn sa nesmie zastaviť. Preto aj hovorím, možno je to pre niektorých príliš pragmatická pozícia. Keď je tu podmienka platiť rubľom, tak plaťme rubľom,” vyhlásil Sulík v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Pripomenul, že SR kupuje až okolo 85 % svojej spotreby plynu z Ruska. Je za diverzifikáciu dodávok, to je však otázka viacerých rokov. Na riešenie aktuálnej situácie máme podľa Sulíka čas približne šesť týždňov. Poslednú faktúru za plyn SPP zaplatil koncom marca, ďalšia je splatná až 20. mája. Viaceré európske krajiny, vrátane Nemecka či Francúzska, už odmietli platiť za plyn v rubľoch.

“Som za to, aby sme s EÚ postupovali spoločne a hľadali spoločné riešenia. Ale nemôže nás to odrezať od plynu,” zhodnotil Sulík. Podľa neho ide o prekážku a obštrukciu zo strany Ruska, s ktorou si však určite poradíme. Predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini sa domnieva, že situácia ohľadom dodávok energií je vážna. “V prípade, že by sa Rusko rozhodlo nedodávať plyn do EÚ, tak Slovensko má extrémne vážny problém... Slovensko je momentálne extrémne závislé na dovoze surovín z Ruska, tak k tomu musí na rokovaniach aj pristupovať,” zdôraznil expremiér.

Preto očakáva, že na rokovaniach EÚ bude slovenský premiér alebo minister hospodárstva obhajovať aj národný záujem SR a nedovolí prijať také opatrenie, ktoré zdevastuje slovenskú ekonomiku. “Z pozície premiéra by som sa nachystal a s ministrom hospodárstva hľadal riešenie, aby sme aj aprílovú faktúru zaplatili tak, ako bude treba, aby sme neohrozili dodávky plynu a ropy na Slovensko,” podčiarkol Pellegrini.

Podľa neho je “fantazmagóriou” odstaviť sa od ruskej ropy a plynu a urobiť tak gesto voči Ukrajine. “To žiaľ na Slovensku nejde,” konštatoval. Podľa vlastných slov nie je spokojný s postupom vlády a nemá pocit, že vláda vie upokojiť situáciu a má na všetko pripravené scenáre.

Sulík mu v tomto oponoval. Pripomenul napríklad viaceré stres testy, ktoré sa priebežne počas zimy robili. “Situáciu sme monitorovali a nakupovali viac plynu, zimnú sezónu sme obstáli veľmi dobre. Plyn bol,” zdôraznil s tým, že aj aktuálna naplnenosť zásobníkov na konci sezóny na úrovni 24 % je “celkom dobrá”.