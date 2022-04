Vlhovej prišiel zablahoželať aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru: Tri gratulácie od Antona Siekela

Liptovský Mikuláš bol v sobotu popoludní plný ľudí, ktorí prišli pozdraviť našu zlatú olympioničku.

Petra Vlhová a jej tím si na pódiu od primátora mesta prebrali niekoľko ocenení, nadšení ľudia skandovali do nekonečna jej meno a radovali sa spolu s ňou zo zlatej olympijskej medaily. „Netajila som sa tým, že som si z olympiády chcela priniesť medailu. Keď išla posledná pretekárka a prešla cieľom ako štvrtá, neverila som tomu, že mám zlato. Zrazu všetko sa so mnou točilo, to ma Borko zobral doslova nad hlavu a počula som krik na svahu, ktorý sa stále zväčšoval. To Maouro utekal dole a radostne kričal.“ popísala Peťa svoje pocity v prvých sekundách aj pre svojich fanúšikov. "Zlato z olympiády je pre športovca ten naozajstný vrchol a som šťastná, že ho mám. Teraz si ale potrebujem poriadne oddýchnuť," uviedla.

Zlatej Petre prišiel na pódium zablahoželať aj samotný prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel. "Chcel by som ti dať tri gratulácie, prvá k tvojmu víťazstvu, tá druhá je k tvojmu tímu. Lebo dať dohromady tak skvelých ľudí nie je vôbec jednoduché, no tá tretia je k tvojím fanúšikom, ktorých máš. Je to neuveriteľné, akú máš nádhernú podporu," pogratuloval jej Anton Siekel a celému tímu venoval zlatú olympijskú zimnú kolekciu.