Katarína z Nižnej Olšavy tvorí nezvyčajné veľkonočné vajíčka: Do kraslíc vložila aj členov súboru!

V jej šikovných rukách vznikajú nádherné kraslice! Tie od Kataríny Rojkovej (41) z Nižnej Olšavy (okr. Stropkov) nemajú obdoby a od bežných zdobených vajíčok sa výrazne odlišujú.

Na škrupine znázorňuje napríklad ikony, ale do malých okrúhlych vajíčok vložila aj členov folklórneho súboru Olšavčan. Východniarka sa začala intenzívnejšie venovať zdobeniu netradičných kraslíc pred niekoľkými rokmi. „K maľovaniu vajíčok na Veľkú noc ma odmalička viedla moja mama. Keď som asi pred desiatimi rokmi začala piecť medovníky, skúsila som nejaké vyrobiť aj v 3D kraslicovej verzii. Od toho som sa dostala až ku krasliciam s postavičkami a tiež ku krasliciam zdobených ikonami,” prezradila šikovná Katarína. Ikony maľuje na pštrosie vajcia.

„Slepačie aj kačacie sú na takúto prácu podľa mňa príliš malé,” vysvetlila žena, ktorá je povolaním krajčírka a kraslice zdobí vo svojom voľnom čase. Keď do vajíčka vkladá postavičky, musí ich najskôr vyrezať. „Mojím veľkým šťastím bolo, že mi môj nebohý otec zhotovil špeciálny stroj, vďaka ktorému dokážem ukrojiť časť škrupinky. Ale musím zdôrazniť, že slepačie vajíčka musia byť domáce. Tie kupované z obchodu sa rozdrvia aj keď ich vyrezávam strojom,” pripomenula šikovná Olšavčanka. Postavičky modeluje z hliny. Následne ich namaľuje, a potom vlepí do vajíčka. Výroba takto zdobenej kraslice jej trvá aj dva dni. „Maľovaním ikony strávim i viac ako týždeň,” uzavrela východniarka, ktorá so svojimi nádhernými výtvormi boduje aj na rozličných výstavách veľkonočných vajíčok.