Zimnú kráľovnú Petru Vlhovú privítala v rodnom meste ozajstná zima: Zo zlatého okamihu si pamätám len veľký krik

Po roku opäť praskalo vo švíkoch! Námestie osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši bolo opäť raz plné na počesť našej lyžiarskej hviezdy Petry Vlhovej.

Jej najvernejších fanúšikov neodradila ani ozajstná zima, ktorá zavítala do metropoly Liptova. „Inak to byť nemôže, veď oslavujeme našu zimnú kráľovnú,“ poznamenal primátor Ján Blcháč, ktorý odovzdal ocenenia nielen Peti, ale aj členom jej tímu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Nadšení ľudia donekonečna skandovali jej meno a radovali sa spolu s ňou zo zlatej olympijskej medaily, ktorú im prišla ukázať. „Netajila som sa tým, že som si z olympiády chcela priniesť medailu. Že sa to podarilo, som si uvedomila až keď prišla do cieľa posledná súperka. Zrazu sa so mnou všetko točilo ako ma Borko zobral nad hlavu a zo zlatého okamihu si pamätám len veľký krik zo svahu, ktorý sa stále zväčšoval. To Mauro utekal dole a radostne reval.“ Popísala Peťa svoje zlaté pocity ešte raz pre svojich fanúšikov.

Šokujúce priznanie

„Zlato z olympiády je pre športovca ten naozajstný vrchol a som šťastná, že ho mám. Teraz si však potrebujem poriadne oddýchnuť. Boli to síce „len“ dve jazdy po jednej minúte, ale predtým to boli roky driny. Teraz si musím aj fyzicky, ale aj psychicky vydýchnuť. Hlavne však v sebe nájsť motiváciu ísť do ďalších pretekov. Som zlatá z olympiády, ale ešte nejaké víťazstvá mi chýbajú a určite sa teším ešte na ďalšiu olympiádu o 4 roky,“ pokračovala Petra, ktorá sa už nevie dočkať dovolenky v teple. Vraj tak nevyzerá, ale vie ležať len tak na pláži a nič nerobiť. Po ďalšej dávke potlesku všetkých prekvapila týmto vyhlásením: „Nemám rada zimu, je mi stále zima, aj teraz tu, ale aj na svahu, pred štartom, na trati i v cieli. Neviem prečo, ale je mi stále zima. No aj keď nemám zimu rada, lyžovanie milujem!“

V čom je iná?

V Liptovskom Mikuláši nechýbal ani jej nový tréner Mauro Pini a na otázku, čo Peťu odlišuje od iných jeho zverenkýň, krátko ale presne povedal: „Zlato z olympiády.“ Potom ešte dodal: „Je neuveriteľné, ako vie byť Peťa sústredená a namotivovaná na ciele, ktoré si stanoví. Vie tvrdo pracovať a všetko podriadiť vytýčeným cieľom. No v tíme okrem tvrdej práce sa vieme aj radovať z dosiahnutých výsledkov, a keď je možnosť, tak aj sa zabaviť.“ Na pódiu sa objavilo mnoho ďalších gratulantov, medzi nimi aj mladé lyžiarske talenty a priniesli jej aj tortu s naozajstnými zlatými plátkami.