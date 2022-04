Anton Siekel si prezrel športoviská v meste olympijských víťazov: Liptovský Mikuláš príkladom pre zvyšok Slovenska

Napriek krutej zime, ktorá neobišla ani Liptovský Mikuláš, si prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel prezrel športoviská v meste, ktoré sa hrdí privlastkom „mesto olympijských víťazov“.

Primátor Ján Blcháč ho previedol vynovenými futbalovými a hokejovými stánkami, ale aj staveniskom, kde by malo vyrásť centrum moderných športov, o ktorom následne obaja diskutovali. Výsledkom ich rozhovorov je základ memoranda o spolupráci pri budovaní športovej infraštruktúry.

Čo je podstatou memoranda o spolupráci SOŠV a mesta Liptovský Mikuláš?

- Táto aktivita nadväzuje na memorandá o spolupráci s vyššími celkami. Som rád, že Liptovský Mikuláš je prvým mestom, s ktorými diskutujeme o takejto spolupráci. Je to symbolika, keďže je to mesto olympijských víťazov, a chceme, aby sa k tejto iniciatíve pridali aj ďalšie mestá. Memorandum o spolupráci medzi SOŠV a mestom Liptovský Mikuláš bude hovoriť o tom, ako môžeme my ako SOŠV pomôcť pri budovaní športovej infraštruktúry, priniesť motivačné programy pre deti. V meste pracuje Olympijský klub, ktorý je veľmi aktívny a tento program tu funguje, takže máme na čo nadviazať. Naším cieľom je, a som rád, že som to po dlhej dobe pandemických opatrení videl aj tu, aby na športoviskách bolo čo najviac detí.

Pán primátor vám prezentoval projekt pumptrackovej dráhy. Diskutovali ste aj o možnosti financovania výstavby tohto športoviska?

- Diskutovali sme o tom, bavili sme sa o očakávaniach pri tejto investícii. Ja osobne presadzujem, aby tieto moderné športy, ktoré majú ambíciu pritiahnuť ľudí k športovaniu ako BMX či ďalšie moderné športy, ktoré sa už dostali do programu olympijských hier, mali podporu, a verím, že sa nám tento projekt podarí naplniť.

Tých projektov na Slovensku je určite viac. Majú aj tí ďalší šancu prihlásiť sa, kde tak môžu urobiť a aký najväčší projekt vás v najbližšom čase čaká?

- Predpokladám, že táto otázka smeruje na Fond na podporu športu. My máme v správnej rade troch zástupcov. Viem, že výzva ešte nie je uzatvorená, ale čo mám ja informácie od našich zástupcov, tak podľa predpísaných kritérií väčšina prihlásených smeruje k mestským samosprávam, mestským klubom. Verím, že sa im rozpočet Fondu na podporu športu, čo je 20 miliónov eur, podarí efektívne rozdeliť tak, aby pokrýval celé Slovensko.

... a ten najväčší projekt?

- Tých projektov je viac, ale ja by som sa veľmi tešil, keby sa nám podarilo po dlhých rokovaniach docieliť rozdelenie peňazí na národnú infraštruktúru, ktorá je takisto zanedbaná a na ktorú mestá a obce nemajú. Tu je povinnosť štátu pomôcť. Našou úlohou je pomôcť tým projektom, ktoré najviac pomôžu tejto krajine. Tých je veľa, nebude sa dariť v prvej etape vyhovieť všetkým, ale budeme sa snažiť, aby sme vybrali také, ktoré majú ambíciu byť rýchlo hotové a čo najefektívnejšie.