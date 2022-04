Úrad špeciálnej prokuratúry: Vierohodnosť výpovedí Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu bola opakovane potvrdená

Vierohodnosť výpovedí bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa a bývalého námestníka SIS Borisa Beňu bola opakovane potvrdená právoplatnými rozhodnutiami súdov v iných trestných veciach.

Skonštatoval to Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na sociálnej sieti po medializovaní informácií, že oboch týchto svedkov z iných káuz zadržala polícia. "V trestnej veci obvinených Ing. V. P. a JUDr. Z. K. vyšetrovateľ NAKA v piatok (1. 4.) upovedomil obhajcov obvinených o termíne preštudovania spisu, keďže považuje predmetné vyšetrovanie za skončené. Obvinenie v danej veci je založené na výpovediach dvoch priamych svedkov (spolupracujúcich obvinených). Vierohodnosť výpovedí týchto dvoch svedkov bola opakovane potvrdená právoplatnými rozsudkami súdov v iných trestných veciach," skonštatoval ÚŠP.

Úrad tvrdí, že ani jeden z týchto svedkov nemá malígnu motiváciu vypovedať proti obvinenému Vladimírovi P., keďže do vznesenia obvinenia v tejto veci udržiavali priateľské vzťahy. "Vierohodnosť a silu dôkazov proti obvineným by preto mal posúdiť nezávislý súd," vyhlásil ÚŠP. Dodal, že mu neprináleží hodnotiť, či medializovaná trestná vec zo soboty súvisí so snahou opätovne rozhodnúť postupom podľa paragrafu 363 Trestného poriadku v prípade bývalého šéfa tajnej služby Vladimíra P. a podnikateľa Zoroslava K. "Z našej praxe nám však nie je známy postup, keď je možné ustáliť krivé obvinenie alebo krivú výpoveď pred tým, ako vo veci meritórne rozhodne súd (alebo orgán činný v trestnom konaní)," poznamenal úrad.