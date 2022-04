Nedostatok miest v škôlkach znásobuje aj príchod utečencov: Rodičia sú v neistote, vyrieši problém ministerstvo?

Boj o miesta! Mestské časti Bratislavy už niekoľko dní informujú, že prijímanie detí z Ukrajiny do materských škôl pomaly naráža na kapacitné limity.

Nie sú schopné prijať do materských škôl ani všetky prihlásené deti s trvalým pobytom na svojom území. Trochu lepšia je situácia na základných školách, ale aj v nich sa situácia môže čoskoro zmeniť. Ministerstvo školstva chce volanie samospráv riešiť uvoľňovaním hygienických opatrení, ktoré umožnia navýšenie počtu detí o 10 percent z celkového počtu žiakov. Materská škola môže navyše po novom vzniknúť aj ako súčasť spojenej školy, teda základnej, strednej či umeleckej.

Podľa štatistík utekajú z Ukrajiny na Slovensko najmä ženy s deťmi, ktoré najčastejšie prichádzajú práve do Bratislavy. Na Slovensku podľa údajov z pondelka požiadalo o dočasné útočisko viac ako 22-tisíc detí. To je takmer polovica všetkých žiadostí. Bratislavské materské škôlky sú však preplnené. V Petržalke prijali dokopy 20 ukrajinských detí.

Viac kapacít už nemajú. Ružinovské škôlky už podľa starostu Martina Chrena prijali 60 detí z Ukrajiny. Maximálne vyťažené sú aj materské školy v Starom Meste, kde nastúpilo do škôlok 8 predškolákov. Podobne sa budú snažiť situáciu riešiť aj v Novom Meste, kde taktiež uvažujú nad zriadením alternatívnych priestorov.

Zvýšené kapacity pre Ukrajincov

V Bratislave je problém s kapacitami materských škôl dlhodobý. Záujem ukrajinských matiek o umiestnenie detí ho ešte znásobil. Ministerstvo školstva sa to snaží vyriešiť navyšovaním kapacít. Zriaďovateľom bude zmenou zákona dočasne umožnené zriadiť triedy pre predškolákov aj v iných priestoroch. Mestá a obce môžu navyše požiadať o navýšenie miest v škôlkach o 10 percent z celkového počtu žiakov. Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga sa počet ukrajinských detí za posledný týždeň zvýšil o niekoľko tisíc.

„Nasledujúce mesiace to budeme zvládať, hoci to bude náročné. Ak by prišla druhá vlna utečencov, budeme to intenzívne riešiť,“ hovorí. A čo s deťmi slovenských rodičov, ktoré sa do štátnych škôlok nedostali? „Týmto rodičom by som povedal, aby sa prišli pozrieť na matky s deťmi, ktoré s igelitkou utekajú cez vojenské územie,“ povedal Gröhling. Podľa starostu Ružinova sa rozširovanie kapacít škôlok o 10 percent už v Bratislave deje.

„Sú tu veľmi prísne hygienické štandardy. V triede môže byť najviac 22 detí. Už teraz je v Ružinove tento počet aktuálny,“ vysvetľuje Chren s tým, že je zložité spájať materské školy so základnými. „To, čo vieme urobiť, je vyčleniť nejaké miesta pre deti napríklad v našich kultúrnych domoch, čo aj robíme,“ hovorí Chren.

V najväčšej mestskej časti Petržalka sa k téme rozširovania kapacít zatiaľ nechceli vyjadrovať skôr, ako sa zástupcovia mestskej časti stretnú s regionálnymi hygienikmi. Podľa Gröhlinga však niektoré samosprávy neboli dostatočne zodpovedné, aby sa pripravili na vlnu ukrajinských detí. „Každý aktívny starosta vie nájsť priestory, kde by vznikli škôlky pre deti z Ukrajiny,“ myslí si minister.

Prednosť dostanú 5-roční

Čoskoro sa v materských školách bude konať zápis nových detí, ktoré nastúpia od septembra. Podľa nového zákona musia škôlky prednostne prijímať deti, ktoré dovŕšili 5. rok a majú trvalý pobyt v mestskej časti. Práve tu by mohlo prísť k problémom, najmä ak by 5-ročné deti z Ukrajiny obsadzovali kapacitu mladším deťom.

Aj na ne sa totiž v prípade dlhšieho pobytu na Slovensku vzťahuje podmienka, že ak chcú nastúpiť do školy, musia mať dokončený aspoň jeden rok predprimárneho vzdelávania v škôlke. Mestské časti zatiaľ hovoria, že v budúcom školskom roku budú postupovať striktne podľa zákona. To znamená, že prednosť dostanú 5-ročné deti s trvalým pobytom v mestskej časti. Ak ostanú voľné kapacity, budú sa prijímať mladšie deti z mestskej časti. Ak aj potom ostanú voľné miesta, budú sa prijímať deti zo širšieho okolia, bez ohľadu na národnosť.

Na škôlku musíme čakať do Septembra

Petra (27) so synom Matejom (2) z Petržalky

- Môj syn dovŕši v apríli 3 roky, do škôlky ho však môžu zobrať až do septembra. Či chceme, či nie, musíme mu momentálne platiť drahú súkromnú škôlku. Vôbec však nemáme istotu, či ho do nejakej škôlky v septembri zoberú, keďže prednosť dostávajú päťročné deti. Chystáme sa preto podať prihlášky na viacero škôl v Petržalke. Zatiaľ neplánujeme posielať prihlášky do iných mestských častí.

Všade bolo plno, pomohlo nám komunitné centrum

Viktoriia (39) s dcérou Annou (3) z Charkova

Prišli sme do Bratislavy z Charkova, ktoré je jedno z najviac ostreľovaných ukrajinských miest. Hneď, ako som prišla, snažila som sa dcéru umiestniť v niektorej zo škôlok. Všade však bolo plno. Som rada, že sa mi podarilo nájsť miesto aspoň v komunitnom centre v Zichyho paláci, kde môžem malú nechať aspoň na 3 hodiny.