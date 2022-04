V Sliači sa liečil T. G. Masaryk i Andrej Sládkovič: Ako sa slávne kúpele zmenili za 100 rokov?

Viete si predstaviť, ako vyzerali sliačske kúpele pred storočím?

Nový Čas prináša unikátne fotografie z prvej polovice minulého storočia (od roku 1900 do roku 1960) a porovnáva ich so súčasným neutešeným stavom kúpeľov. Ten by sa však mal v dohľadnom čase zmeniť. Na obnovu Kúpeľov Sliač pri Zvolene, ktorých liečivá voda je iba na dvoch miestach na svete, totiž vyhlásili architektonickú súťaž.

Cieľom rekonštrukcie je zvýšiť lôžkovú kapacitu kúpeľov z terajších 350 na 1 100 až 1 200 lôžok, čo so sebou prináša aj potrebu 200 až 300 pracovných miest. Rekonštrukcia bude financovaná postupne z prostriedkov, ktoré si kúpele zarobia. „Budeme Sliač rekonštruovať postupne, keď budeme mať k dispozícii finančné prostriedky, ale najprv chceme mať akýsi masterplan, aby to nebolo skade ruka, skade noha,“ vysvetlil minister hospodárstva Richard Sulík.

Predpokladaná hodnota zákazky by mala dosiahnuť 810-tisíc eur. Táto suma predstavuje náklad na projektovanie, nie na rekonštrukciu. Tá sa plánuje v desiatkach miliónov eur. Predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov je 17. augusta.

Mimoriadne blahodarné

Sú nielen slovenským, európskym, ale aj svetovým unikátom. Ich termálna voda priaznivo pôsobí na obehovú sústavu, na srdce a cievy pacientov, ako aj na tráviace ťažkosti a problémy spojené so ženskými ochoreniami.

Osobnosti v kúpeľoch

V Kúpeľoch Sliač sa v priebehu rokov liečilo a doliečovalo mnoho významných osobností . Pravidelným hosťom bol slovenský hudobný skladateľ Ján Cikker. Česká spisovateľka a zberateľka ľudovej slovesnosti Božena Němcová získala podľa povery počas liečenia v sliačskych kúpeľoch námet pre svoju rozprávku Soľ nad zlato.

Medzi ďalšie významné osobnosti patril aj uhorský panovník Matej Korvín, básnici Ján Kollár či Andrej Sládkovič, český komik Vlasta Burian, prvý prezident ČSR T. G. Masaryk, politik a diplomat Eduard Beneš, herec Július Pántik a mnohí ďalší.