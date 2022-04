Pri tragickej zrážke s ťahačom zomrel mladý hokejista Štefan (†16): Zdenovi Cígerovi smrť chlapca zlomila srdce

Zbytočne vyhasol život talentovaného hokejistu! Pri Rožňave došlo v noci zo štvrtka na piatok k obrovskému nešťastiu.

Tínedžer Štefan († 16), ktorý bol nádejným hokejovým útočníkom, zo zatiaľ neznámych dôvodov na rovnom úseku prešiel motocyklom do protismeru a čelne vrazil do ťahača s návesom. Mladému športovcovi, ktorý v minulosti pôsobil aj v Hokejovej akadémii Zdena Cígera, už nebolo pomoci. K tragédii prišlo neďaleko odbočky na Gombaseckú jaskyňu.

Mladík podľa mužov zákona asi 15 minút po polnoci smeroval s motocyklom po štátnej ceste od Rožňavy k obci Plešivec (okr. Rožňava). „Na rovnom úseku cesty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy na mokrej vozovke svojim schopnostiam a aktuálnym poveternostným podmienkam, prešiel do protismeru, kde čelne narazil do prednej časti oprotiidúcej jazdnej súpravy ťahača s návesom,“ priblížili priebeh nehody policajti.

Vodič ťahača (57) bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. „To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok nebohý mladík, určí až pitva,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, ktorá dodala, že presná príčina bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Za mladým hokejovým talentom smúti aj bývalý skvelý hráč a majiteľ akadémie Zdeno Cíger. „Števo v našej akadémii pôsobil asi pred štyrmi rokmi, dokonca u nás aj nejaký čas býval s ďalšími chlapcami. Spomínam si, že to bol dobrý a snaživý chlapec. Potom sa však rozhodol vrátiť späť do Rožňavy. Je to veľká tragédia, chcem celej rodine vyjadriť úprimnú sústrasť,“ povedal pre Nový Čas.

Na Štefana si spomenul aj legendárny hokejista Igor Liba, ktorý má na starosti hokejovú akadémiu v Čani pri Košiciach. „Viem, že pochádzal z Rožňavy, hrával v útoku a pôsobil aj u nás. No bolo to asi pred tromi rokmi a potom, pokiaľ si dobre pamätám, odišiel do Bratislavy,“ uviedol Liba.