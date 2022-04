Hygienici upozorňujú na nebezpečné kozmetické výrobky: Máte ich doma aj vy?

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii.

Do rýchleho výstražného systému ich nahlásili kontrolné orgány v Rumunsku, Švédsku a Španielsku. Je možné, že sa nachádzajú aj na Slovensku. TASR o tom v piatok informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.

Za pravdepodobne nebezpečnú označil ÚVZ micelárnu vodu na čistenie pleti SENSIBIO H2O od výrobcu Bioderma. Pri výrobku identifikovali orgány päť výrobných šarží (23012H, 22411H, 22515H, 22915H, 22413H), ktoré boli mikrobiologicky kontaminované počas výrobného procesu. Z tohto dôvodu spoločnosť NAOS a jej pobočky v Rumunsku, Belgicku a v Taliansku preventívne stiahli uvedené výrobky z trhu a na svojej internetovej stránke uverejnili výzvu pre spotrebiteľov na vrátenie výrobkov. Podľa zistení rumunského kontrolného orgánu boli šarže určené pre trhy v Rumunsku, Belgicku a Taliansku.

Škodlivý môže byť aj výrobok na zosvetlenie pokožky Mama Africa Skin Light Whitening Lotion od značky Mama Africa Cosmetics. V zozname zložiek na obale nezmývateľného výrobku je zmes konzervačných látok metylchlórizotiazolinón a metylizotiazolinón, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu o kozmetických výrobkoch. Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov, pričom výrobok môže spôsobiť alergické reakcie u citlivých osôb.

Rovnaké zložky ako u výrobku na zosvetlenie pokožky objavili kontrolné orgány aj u výrobku proti vypadávaniu vlasov New Placentyne lotione per capelli alla placenta od značky New Placentyne. U citlivých osôb môže spôsobiť alergické reakcie.

Kontrolóri upozornili i na výrobok na spevnenie nechtov Esmalte endurecedor para uas "Nail Hardener" od firmy Quimica Alemana. Na obale je v zozname zložiek uvedená zakázaná látka formaldehyd, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch. Formaldehyd je kožný senzibilizátor, ktorý môže vyvolať alergické reakcie a spôsobiť rakovinu.