Meteorológovia varujú: V tento deň čakajte mráz!

V noci z nedele (3. 4.) na pondelok (4. 4.) sa na celom území Slovenska môže vyskytnúť mráz.

Pozor by si mali dávať najmä poľnohospodári, môže ohroziť rozkvitnuté stromy. Na tlačovej konferencii o tom informovala meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Paulína Valová s tým, že nie je časté, aby sa mráz vyskytoval na začiatku apríla. Celodenný mráz sa môže vyskytnúť v sobotu (2. 4.) na severe Slovenska. Do nedele rána by malo snežiť na celom území Slovenska, meteorológovia neočakávajú vysoké zrážky. "Dva až päť centimetrov môže spadnúť kdekoľvek na území, aj Bratislava sa môže prebudiť do snehovej prikrývky," poznamenala Valová.

Nočná teplota by mala byť jeden až mínus štyri stupne, na severe miestami mínus šesť. To podľa Valovej znamená, že môže mrznúť aj v nížinách. "Pri rozvinutej vegetácii to môže byť problém," skonštatovala. Noc z nedele na pondelok bude so zmenšenou oblačnosťou, utíši sa aj vietor. Teplota bude na celom území SR klesať pod bod mrazu. V nížinách budú teploty mínus jeden a mínus dva stupne, v dolinách to bude do mínus 12 až mínus 13 stupňov Celzia. Na územiach so snehom môže byť mínus 15 stupňov, opísala meteorologička.

"Na mráz vo vegetačnom období, keď už sú rozvinuté puky, dokonca aj kvety niektorých rastlín, treba dávať veľký pozor. Všetci, ktorí sa tým živia, sa budú musieť zabezpečiť. Toto mimoriadne ohrozí všetko kvetenstvo, ktoré už momentálne je," upozornila. Valová si myslí, že aktuálny dážď neprinesie veľa osohu pre veľkú časť Slovenska. Sucho by sa mohlo zmenšovať na severe. Južná polovica krajiny ešte stále ostane v zrážkovom deficite. "Príliš veľa vody nám chýba v tých južných častiach Slovenska," podotkla meteorologička. Zároveň doplnila, že v závere budúceho týždňa by sa malo začať postupne otepľovať.