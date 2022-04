Ľudia sa počas zimnej sezóny opäť vrátili do Tatier: Dobehnúť však straty za pandémiu bude ešte beh na dlhú trať

Zimná lyžiarska sezóna sa už pomaly končí, hoci vo Vysokých Tatrách je ešte snehu dostatok a lyžovačka tam zrejme potrvá niekoľko ďalších týždňov.

Po dvoch rokoch, keď sa pre pandémiu nového koronavírusu nelyžovalo na zjazdovkách takmer vôbec, sa táto sezóna začala neskôr a obmedzenia sa uvoľňovali len postupne. „Tomu zodpovedala aj návštevnosť. Vďaka veľmi dobrým podmienkam a stabilnému počasiu si však ľudia postupne nachádzali cestu do Tatier. Dobehnúť však straty za uplynulé covidové roky bude ešte beh na poriadne dlhú trať,“ zhodnotil hovorca Tatry Mountain Resorts Marián Galajda.

Najsilnejší bol podľa neho prelom rokov, a potom vďaka počasiu aj prázdninové týždne, najmä pre východ a západ Slovenska. V Tatrách všeobecne dominovala klientela zo Slovenska, ďaleko za ňou potom z Poľska, Česka a Maďarska. „Tešíme sa zvýšenému záujmu klientov z Pobaltia a Rumunska,“ doplnil Galajda s tým, že priemerná dĺžka pobytu v hotelových zariadeniach v Starom Smokovci, Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese sa pohybovala na úrovni asi 2,5 noci a obsadenosť hotelov bola v priemere približne 60 percent.

Hovorca dodal, že návštevnosť horských stredísk sa pohybovala zhruba na úrovni 70 percent posledných zimných sezón pred pandémiou nového koronavírusu. „Jediná vec, ktorá fungovala, bol kurzarbeit. Schéma pomoci pre veľké podniky v cestovnom ruchu, ktorá bola vyhlásená rok a pol po začiatku pandémie, okresala maximálnu výšku pomoci ešte nižšie, ako to nastavila Únia, a tak jej reálny prínos bol v porovnaní s inými krajinami minimálny,“ skonštatoval Galajda.

Keďže predpoveď počasia avizuje ochladenie a dokonca aj sneženie, zatiaľ nie je jasné, ako dlho ešte lyžiarska sezóna potrvá. Najmä dopoludnia sú podľa hovorcu podmienky na lyžovanie ešte veľmi dobré, stále je na zjazdovkách 60 až 70 centimetrov snehu, v Lomnickom sedle dokonca raz toľko. "Predpokladáme, že lyžovačka práve na najvyššie položenej zjazdovke na Slovensku by mohla pokračovať do mája. Na nižšie položených zjazdovkách by sme podľa podmienok mohli lyžovať ešte minimálne dva týždne,“ ozrejmil Galajda.