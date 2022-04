VšZP mení podmienky pre kúpele: Slová o zvyšovaní štandardov si vyslúžili kritiku asociácie

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) mení podmienky pre zazmluvnenie kúpeľov. Oznámila, že im dorovnáva platby a zvyšuje kúpeľný štandard pre svojich poistencov.

Asociácia slovenských kúpeľov (ASK) takéto závery odmieta. Jej šéfka Janka Zálešáková reagovala, že dostupnosť kúpeľnej starostlivosti v roku 2022 nebude taká, aká bola pred pandémiou, aj keď jej potreba u občanov stúpa.

VšZP tento týždeň informovala, že sa dohodla s väčšinou kúpeľných zariadení. V nových zmluvných podmienkach podľa svojho stanoviska pre svojich poistencov garantuje vyšší počet procedúr, ako aj vyšší štandard ubytovania pri zachovaní pôvodných cien.

ASK nesúhlasí, že sa zvyšuje kúpeľný štandard pre poistencov. "VšZP hradí len 70 percent oprávnených nákladov poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti, a to len v prípade štandardného ubytovania," uviedla v stanovisku. Peniaze z avizovaného dofinancovania zdravotníctva sa podľa ASK do ponúk nepremietli.

Generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko ozrejmil, že poisťovňa dorovnala platby za pobyt v kúpeľných zariadeniach na Slovensku. Pri rovnakých procedúrach bude tiež vo všetkých kúpeľoch platiť rovnakú cenu. „Týmto krokom sa ruší cenová diskriminácia a obrovský rozsah v cenách pri cenotvorbe,“ povedal Strapko.

Zrovnoprávnenie cenových podmienok nie je podľa Zálešákovej cestou ku kvalite a k individuálnemu prístupu k pacientovi. Pri každej chorobe je podľa nej cena práce lekárov aj vybavenia odlišná. "Takže, ak ste po cievnej príhode ťažko mobilný alebo ste v kúpeľoch ako sebestačný pacient napríklad po operácii žlčníka, je stále rovnaká cena, čo je z pohľadu VšZP zrovnoprávnenie a kvalita," doplnila. S odkazom na podfinancovanie zdravotníctva kritizuje aj návrh úhrady vyššieho štandardu, cena v zmluve od VšZP to podľa nej nedokáže zaplatiť.

VšZP v stredu (30. 3.) avizovala, že nebude pokračovať v zmluvnom vzťahu s kúpeľnými zariadeniami, ktoré nepristúpili na podmienky. Sieť má podľa svojho stanoviska naplnenú natoľko, aby dokázala zabezpečiť kúpeľnú starostlivosť poistencom. Podľa ASK boli v tom čase podpísané zmluvy približne na polovicu lôžok v liečebných kúpeľoch.