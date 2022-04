Ostro sledovaný prípad spred 10 rokov: Samka a Martinka chcela v Anglicku ukradnúť sociálka! Ako si žijú teraz?

Z malých chlapčekov, ktorých poznalo celé Slovensko, vyrástli vnímaví tínedžeri. Zakrátko uplynie 10 rokov odvtedy, ako Kráľovský súd v Londýne rozhodol, že vtedy 4-ročného Martinka a 3-ročného Samka zveruje do starostlivosti ich babky Eleonóry Študencovej.

Dovtedy ich mala v opatere anglická sociálka, ktorá chlapčekov na základe vymysleného obvinenia odňala rodičom a dala ich na adopciu! Našťastie sa v novembri 2012 podarilo celý proces zvrátiť a už o niekoľko týždňov sa deti vrátili z Anglicka domov na Slovensko.

Celý prípad odobratia slovenských chlapcov anglickou sociálkou bol mimoriadne sledovaný našimi médiami, ktoré podrobne informovali o obrovskej snahe rodiny získať ich späť. Vzhľadom na anglické zákony žiadala o zverenie detí do starostlivosti ich babka Eleonóra Študencová. Jej snaha získať vnúčikov vyvrcholila v novembri 2012 na pojednávaní Kráľovského súdu v Londýne. Tam sudca doslova zmietol zo stola argumenty sociálky, prečo by chlapci mali byť odovzdaní na adopciu, a rozsudok predošlého súdu znosil pod čiernu zem.

„Otázkou je, čo viedlo súd k tomu, aby rozhodol v neprospech babky, ktorá prejavila takú úžasnú snahu o svoje vnúčatá,“ pýtal sa vtedy sudca. Po viac ako siedmich hodinách vyhlásil, že Martinko a Samko majú byť vrátení na Slovensko a zverení do starostlivosti babke. „My si nekladieme otázku, či deti patria babke. Ony jej patria! Len hľadáme dátum, aby to bolo pre ne najmenej náročné,“ povedal sudca. A chlapci sa o pár týždňov skutočne vrátili domov na Slovensko!

Majú nového kamaráta

Hoci sa to zdá neuveriteľné, „malí“ bratia Martinko (14) a Samko (13) sú už siedmaci v základnej škole. Ich babka Eleonóra Študencová hovorí, že z nich vyrástli milí a aktívni chlapci. Žijú s mamou a sú veľmi šťastní. Radi sa bicyklujú, lezú na skaly či chodia na výlety do prírody. Sú ne­smierne vnímaví a empatickí, a preto niet divu, že keď k nim do triedy prišiel ukrajinský spolužiak, ihneď sa s ním skamarátili.