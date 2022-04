Vyhosťujeme 35 ľudí z Putinovej ambasády v Bratislave: Koľko ruských diplomatov u nás zostane?

Slovensko pristúpilo k doteraz bezprecedentnému kroku. Z krajiny musí odísť 35 ruských diplomatov. Premiér Eduard Heger (45) Rusom odkázal, že jeho vláda nebude tolerovať vyzvedačskú činnosť, ktorú na slovenskom území vykonáva ruská ambasáda.

Už v minulosti sa objavili správy, že na Slovensku mala prominentné postavenie a dvakrát viac ľudí, ako napríklad Američania či Čína. Nový Čas zisťoval, koľko ruských diplomatov na Slovensku vlastne zostane.

Diplomatickú nótu o vyhostení si prevzal ruský veľvyslanec Igor Bratčikov. Premiér Eduard Heger sa s vyhostenými Rusmi rozlúčil ironicky ruským pozdravom „dasvidánia“, teda dovidenia. „Moja vláda nebude tolerovať, že Rusi na Slovensku pod diplomatickým krytím uskutočňujú masívnu vyzvedačskú činnosť, korumpujú našich občanov, šíria dezinformácie a polarizujú našu spoločnosť,“ skonštatoval Heger. Uviedol, že počet diplomatov ruského veľvyslanectva sa rozhodli znížiť na úroveň vybavovania bežnej diplomatickej agendy. K vyhosteniu prišlo po tom, čo NAKA zadržala štyroch ľudí pracujúcich pre ruskú tajnú službu.

Podľa analytika Globsecu Daniela Mila je na Slovensku do 70 pracovníkov a diplomatov Ruska. „Keď si porovnáme počty našich pracovníkov a počet pracovníkov ruskej ambasády, ak sa nemýlim, my máme v Moskve okolo 20 pracovníkov a Ruská federácia do 70 pracovníkov a diplomatov, čo je obrovský nepomer,“ zhodnotil Milo.

K veľkému vyhosťovaniu nedávno pristúpili aj Holandsko, Belgicko či Poľsko. Denník N pred nejakým časom informoval, že Rusov je u nás niekoľkokrát viac ako príslušníkov z USA (36) či Nemecka (19) alebo Číny (19). Riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov vyhostenie ruských diplomatov víta.