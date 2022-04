Okrem Patriotov sa k nám presúvajú aj ďalšie zbraňové systémy: Aha, čo všetko bude chrániť Slovensko!

Viacero nových systémov protivzdušnej obrany, drony, tanky aj transportéry. Všetky tieto zariadenia k nám už prichádzajú alebo sa rokuje o ich nasadení u nás.

Stále sa čaká aj na výsledky rokovaní o možných spôsoboch zabezpečenia slovenského vzdušného priestoru, ktoré by nám umožnilo poskytnúť náš doterajší systém protiraketovej obrany S-300 Ukrajincom.

Minister obrany Jaroslav Naď potvrdil, že armáda presúva systém S-300 na východ Slovenska. Je to podľa neho preto, že systém Patriot na Sliači je už pripravený poskytnúť ochranu nad strategickou časťou stredného Slovenska. „Máme už na strednom Slovensku zapojenú jednu batériu Patriotov, v najbližších dňoch budeme zapájať druhú a tretiu batériu. Musíme, samozrejme, strážiť aj východnú hranicu, a preto dávame na východné Slovensko nielen S-300, ale aj Kub,“ hovorí Naď o systémoch, ktoré doteraz tvorili protivzdušnú obranu Slovenska.

Kedy bude systém S-300 na východe plne funkčný? „Ešte nie je spojazdnený, je spojazdňovaný. Bude to v najbližších dňoch, robí sa na tom,“ vysvetľuje Naď. Akú veľkú časť územia budeme mať teraz chránenú systémami Patriot, S-300 a 2k12 Kub a čo by sme potrebovali na to, aby sme mali chránený celý vzdušný priestor? Podľa vojenského analytika Vladimíra Bednára to nie je úplne správne položená otázka.

„Neexistuje štát, ktorý by mal úplne zabezpečené pokrytie ochrany svojho vzdušného priestoru. Nie je to ekonomicky možné,“ vysvetľuje Bednár. Slovensko je navyše podľa neho špecifický prípad pre svoj hornatý reliéf, ktorý protivzdušnú obranu ešte viac sťažuje. „Členitosť terénu spôsobuje, že pokrytie vzdušného priestoru SR v nízkych výškach je extrémne komplikované. Zatiaľ čo pri pozemnej obrane je to výhoda,“ hovorí Bednár.