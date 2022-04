Slota má náramok a zákaz vycestovať: O čo ide v prípade z roku 2010, v ktorom má byť namočený?

Sprísnili mu podmienky. Bývalý šéf SNS Ján Slota (68) zostáva aj po verdikte Najvyššieho súdu na slobode.

Potvrdil tak rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu, ktorý počas víkendu prepustil Slotu po dvoch dňoch z väzby. Expolitik však musí strpieť monitorovací náramok, nemôže vycestovať z domu a ani vycestovať mimo Slovenska.

Slota sa vo štvrtok krátko popoludní nedostavil na pojednávanie Najvyššieho súdu v Bratislave. Jeho advokát to obhajoval tým, že má zdravotné problémy a do väzby by nemal ísť preto, že má pravidelné kontroly špecialistami. Súd rozhodoval v Slotovej neprítomnosti, do väzby ho nezobrali. Najvyšší súd rozhodol, že Slotovi len sprísni súčasné podmienky.

Nemôže vycestovať za hranice Slovenska, nesmie sa vzďaľovať z domu, nesmie sa stretávať ani komunikovať s kľúčovým svedkom, bývalým sudcom Pavlom Polkom či s ďalšími aktérmi kauzy, v ktorej je obvinený. Po novom si bude tiež musieť zvyknúť na elektronické zariadenie na monitorovanie jeho pohybu. Zaujímavé je, že Slotu sa v tomto prípade zastal mediačný úradník, ktorý má na neho dohliadať - uviedol, že inštalácia technického zariadenia mu môže skomplikovať zdravotný stav, keďže Slota sa sťažoval na opuchnuté nohy.

Šéf senátu Peter Paluda však vysvetlil, že monitorovací náramok sa môže namontovať napríklad na lýtko alebo na ruku tak, aby neprekážal obvinenému. V prípade, že by Slota porušil podmienky, ktoré stanovil súd, môže sa dostať do väzby. Slota je obvinený z korupcie na základe výpovede exsudcu Pavla Polku a figuruje v kauze ako sprostredkovateľ.