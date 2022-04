Tri zdravotné sestry pracovali dokopy 137 rokov: Tieto ženy držia nad vodou naše zdravotníctvo!

Pre pacientov sú obrovským prínosom!

Margita Takáčová (67) a Anna Sotáková (61) sa s láskou upísali svojmu poslaniu.Podobný príbeh obrovskej obetavosti a profesionality možno nájsť i na opačnom konci republiky. Mária Kalmanová (65) je zdravotná sestra vo Fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch už od roku 1977 a svoje povolanie miluje.

Margita a Anna: V práci sme našli druhý domov

Obe skvelé zdravotné sestry odchádzajú do dôchodku, no vedenie nemocnice na ich prácu nezabudlo. Riaditeľka úseku ošetrovateľstva Alena Kellnerová obe ocenila celoživotnou plaketou za ich obetavosť pre pacientov. „Bodaj by sme mali čo najviac podobných sestier, lebo pre všetky ostatné sú vzorom,“ vyhlásila dojato. Staršia Margita (67), ktorú každý volá len Gitka, prezradila, že keď mala trinásť, operovali jej slepé črevo a už vtedy túžila byť zdravotníčkou.

„Vždy som chcela pomáhať iným, v tomto prípade pacientom. Vybrala som si strednú zdravotnícku školu, do ktorej vtedy chodili tie najkrajšie dievčatá. Pôvodne som chcela ísť na oddelenie ARO a o očnom som nemala ani poňatia. Urobila som však dobre,“ prezradila Gitka, ktorej manžel už zomrel, ale má dve deti a troch vnukov. Vo voľnom čase sa venuje dôchodcom, folklóru a spevu.

Svoju prácu vždy milovala. „Keď je pacient skleslý a potešíme ho, skôr sa vylieči. A keďže som to s nimi vydržala až 50 rokov, asi ma to aj bavilo. A získala som pocit, že ma všetci potrebujú, pričom dobrý kolektív je bonusom navyše,“ dodáva.