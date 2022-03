Odporúčania na zamedzenie šírenia COVID-19: Na čo nezabúdať pri hromadných podujatiach

Pri hromadných podujatiach sa odporúča dostatočné vetranie, častá dezinfekcia priestorov a vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Upozorňuje na to hlavný hygienik SR v odporúčaní na prevenciu a zamedzenie šírenia COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

Pri vstupe do priestorov hromadného podujatia sa odporúča zabezpečiť funkčné dezinfekčné prostriedky, pokiaľ je to možné aj fixné sedenie alebo státie. Pri hromadnom podujatí, ktoré sa koná v exteriéri, by sa mal vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Hlavný hygienik tiež zdôrazňuje, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia by sa nemala daná osoba hromadného podujatia zúčastniť. Medzi účastníkmi podujatia sa neodporúča fyzická interakcia ako napríklad podávanie rúk. Pri príchode a odchode na hromadné podujatie sa má naďalej dbať na dodržiavane rozostupov dva metre medzi osobami mimo spoločnej domácnosti.

V prípade kultúrnych hromadných podujatí sa neodporúča praktikovať fyzický kontakt a interakciu s publikom. Hygienik tiež zdôrazňuje potrebu vytvorenia zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnemu stretávaniu sa medzi nimi.