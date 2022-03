Svorka spod Tatier, ktorej hrozilo usmrtenie, už má nový domov: Šelmy z Veľkej Lomnice previezli do Nemecka

Podarilo sa! Svorka levov spod Tatier si našla svoj nový domov.

Slovenský súkromný park pre zvieratá z divočiny vo Veľkej Lomnici (okr. Kežmarok) v dôsledku zmeny legislatívy prišiel o povolenie chovať 9 dravých šeliem, ktorým tak hrozilo to najhoršie - usmrtenie. Našťastie sa pre ne našlo nové miesto. Začiatkom týždňa si tak po jedného samca a štyri samice prišli z Nemecka a bezpečne ich previezli do modernej zoologickej záhrady.

Svorka piatich levov spod Tatier je už v nemeckom Serengeti parku. Po viac ako roku úsilia sa im podarilo nájsť nový domov. Pôvodne boli vo Wild parku vo Veľkej Lomnici. Zmenou legislatívy sa majiteľovi tejto malej zoologickej záhrady nepodarilo získať povolenie na chov divokých šeliem a prevádzku musel ukončiť. Zvieratá mali dve možnosti - buď ich umiestnia do schváleného chovu, alebo ich usmrtia.

„Sú to krásne, ušľachtilé zvieratá v dobrej chovnej kondícii a usmrtiť ich by bola nesmierna škoda. Z pozície riaditeľa Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Poprad som sa snažil urobiť maximum pre záchranu týchto zvierat. Som rád, že sa to podarilo,“ skonštatoval riaditeľ RVPS Peter Žoldoš. Záchranu šeliem zo Slovenska si dokonca všimol aj najväčší nemecký denník Bild.

Začiatkom týždňa prišlo do Veľkej Lomnice špeciálne nákladné auto z Nemecka, aby bezpečne previezlo levy do zoo v Hodenhagene, vzdialenej viac ako tisíc kilometrov. „Všetkých päť zvierat sme uspali narkotizačnou injekciou. Bezvládne ostali asi pol hodiny, za ten čas boli vyšetrené, bola im odobratá krv a boli bezpečne a šetrne premiestnené do špeciálnych transportných klietok. Počas dopravy na ne dohliadal špecializovaný odborný pracovník z nemeckej zoologickej záhrady. Dnes sú už v bezpečí v novom chove u nového majiteľa. Som veľmi rád, že sa to podarilo, a verím, že bude o ne dobre postarané. Prajem im tam šťastný a zdravý život,“ dodal Žoldoš. Nový domov budú ešte potrebovať aj dva levy a dva usurijské tigre.