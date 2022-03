Príbeh lásky, ktorý trhá srdce: Ťažko chorá Katka už nevládze chodiť, obetavý manžel Peter jej chce splniť sen!

Sú spolu v dobrom aj v zlom, a to doslova. Prievidzský profesionálny hasič Peter (43) ani len netušil, že sa raz v ich rodine objaví choroba, ktorá im zmení život od zá­kladov.

Jeho milovaná manželka Katka (42) má už 14 rokov sklerózu multiplex. Vyštudovanú pedagogičku choroba postihla nečakane - všetko sa začalo dvojitým videním. Dnes je na vozíku a jej obetavý manžel ju nespustí ani na chvíľu z dohľadu. V najťažších chvíľach ani sekundu nepremýšľal o úteku, naopak, svojej milovanej obetuje všetok svoj čas a starostlivosť. A túži jej splniť jeden veľký sen.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Keď sa manželia pred dva­dsiatimi rokmi sobášili, ani jeden z nich netušil, že ich život sa po čase obráti hore nohami. „Vedel som, že so svojou manželkou budem celý svoj život až do smrti. Tak som to sľúbil a tak to aj dodržím,“ usmieva sa stále pozitívne naladený hasič Peter (43). Manželia majú spolu dve ratolesti, Šimona Petra (19) a Rebeccu (16). Katka ako vyštudovaná pedagogička učila deti a všetko sa zdalo takmer rozprávkové, keď prišiel osudný deň.

„Zrazu mala z ničoho nič len dvojité videnie. Po všetkých vyšetreniach, ktoré sme museli absolvovať, prišla rana osudu. Katka má sklerózu multiplex,“ rozpráva statočný manžel. Zo začiatku to bolo v poriadku, ani nevedeli, že je chorá. „Postupne však slabla, až prišla do toho štádia, že je už momentálne na vozíku,“ opisuje aktuálnu situáciu.

Liečba v Moskve

Katke sa postupne stav zhoršoval, až bola taká slabá, že ju manžel začal nosiť na rukách. „V tom celom ťažkom boji sme raz zhodou okolností videli v Novom Čase článok o liečbe kmeňovými bunkami. Zrazu sme mali nádej. Problém bol, že na klinike v Moskve stála liečba takmer 50-tisíc eur. Kolegovia, ako aj záchranári nám veľmi pomohli a vyzbierali sme peniaze na liečbu,“ vraví Peter s tým, že jeho láska prevoz aj liečbu úspešne zvládla.

„Bolo to veľmi náročné. Keďže je vojna, nebolo možné ju dostať domov, ale vďaka dobrým ľuďom sa nám to podarilo,“ teší sa profesionálny hasič, ktorý mal o svoju manželku nesmierny strach. Katka je doma len pár dní, cíti sa veľmi slabá, no verí, že to bude dobré. Potrebuje 24-hodinovú starostlivosť, no všetci dúfajú, že sa teraz stane zázrak a jej stav sa začne aspoň trošku zlepšovať.

„Všetko urobím pre to, aby sme mohli začať cvičiť. Aj keď nám budú chýbať peniaze, verím, že to zvládneme,“ hovorí odhodlane manžel. Katka na svoju životnú lásku nešetrí slovami chvály. „Môj muž je pre mňa všetkým na svete. Keď som sa dozvedela, akú mám chorobu, zrútila som sa. Len vďaka nemu sa teraz pozerám na svet pozitívne a viem, že len vďaka nemu to spolu zvládneme až do konca,“ hovorí dojatá žena.

Pomoc kamaráta

O Petrovi hovoria všetci kamaráti aj záchranári len ako o anjelovi, ktorý má zlaté srdce. „Viete, keby nebolo jeho, tak Katka to ani nezvládne. On je ten, kto je stále pozitívne naladený, stále usmiaty a veriaci, že sa všetko na dobré obráti. Klobúk dolu, lebo iní chlapi by už takto chorú ženu dávno opustili,“ vraví Petrov kamarát Peter.

Ten prezradil, že majú spoločný veľký sen. „Viem, že by ho nesmierne potešilo, keby mohol svoju Katku zobrať na rukách k moru a veľmi by im to pomohlo,“ dodáva kamarát, ktorý už pre rodinu robí zbierku. Katka bola pri mori naposledy, keď sa s Petrom zobrali. A túži ho spolu s ním vidieť znova...

Čo je skleróza multiplex

Telo nositeľa tejto nepredvídateľnej choroby napáda svoj vlastný imunitný i nervový systém. Z fyzicky zdravého človeka sa často stáva pacient imobilný a odkázaný na pomoc svojej rodiny a blízkych.