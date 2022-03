Mama zavraždeného boxera Petra († 45) sa bojí obžalovanej Zuzany: Z väzby mi poslala lebky!

Strach z prepustenej nevesty!

Zuzanu (47) obžalovanú z vraždy manžela Petra († 45) poslal sudca z väzby domov s monitorovacím náramkom. Matka zavraždeného muža Jana (72) zostala z rozhodnutia súdu zhrozená a bojí sa o seba aj o vnúčika Mateja (13), ktorého má v opatere. Obáva sa nevesty Zuzany, ktorá jej spoza mreží poslala list s lebkami.

Medzi domácimi známy a obľúbený 45-ročný boxer Peter zomrel za tragických okolností v noci 28. júla 2019. Záchranári ho vtedy ratovali s bodným poranením v oblasti srdca. Z vraždy obžalovali jeho manželku Zuzanu (47), s ktorou sa v tom čase rozvádzal.

Ich spoločného syna Mateja (13) sa ujala Petrova matka - pani Jana (72). Lenže po poslednom súde z utorka 29. marca ostala dôchodkyňa nemilo zaskočená. Zuzanu, obžalovanú z vraždy Petra, súd prepustil. „Odvolala sa na Ústavný súd pre dlhodobé porušovania jej práva, preto ju pustili domov s náramkom,“ povedala s údivom Jana. „Kým sa súd neskončí, bude s náramkom a pod dozorom, nesmie nikam chodiť a nesmie sa ku mne ani k Matejovi priblížiť,“ dodala stará mama, ktorá má však očividne strach.

Psychicky zničená

Jana má napriek zákazu priblíženia zo Zuzany veľké obavy. „Nemôžem si pomôcť, cítim sa v nebezpečí, poviem to rovno. Tým, že je vonku, môžu k nej chodiť ľudia a môže s ostatnými manipulovať. Dlhodobo komplikuje aj to, aby sa Matej dostal do mojej opatery, radšej chce, aby išiel do detského domova,“ kritizuje nevestu matka zosnulého. Jana priznala, že naťahujúci sa súdny proces ju vyčerpáva.

„Som z toho psychicky zničená, cítim sa úplne zle, lebo sa to stále ťahá. Nerobí to dobre ani chlapcovi,“ uviedla s tým, že si nevie vysvetliť, čo jej chcela nevesta naznačiť symbolmi, ktoré pridala na jeden z listov poslaný spoza mreží. Na zadnej strane si našla jednu červenú a druhú čiernu lebku. „Nechcem brániť v tom, aby sa stretávala so svojím synom, no do ukončenia súdu nie je dobré, aby sa kontaktovali,“ zdôraznila Michalovčanka.